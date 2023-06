Bolsas mundiales operan con debilidad en medio de apuestas sobre crecimiento global

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mercados bursátiles mundiales intentaban sacudirse el martes la debilidad reciente, en medio de las apuestas sobre el estímulo chino y el optimismo de que una recesión económica puede resultar menos severa de lo que se temía.

Los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,32%, lo que muestra que los operadores se están posicionando para un repunte después de que el índice de referencia tecnológico se hundiera un 1,4% el lunes. Las acciones de Tesla Inc. agregaron un 1,7% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Advanced Micro Devices Inc. y Meta Platforms Inc. avanzaron. No obstante, los futuros del Dow Jones bajaban 0,13% y los del S&P apenas registraban cambios.

En Europa, las acciones se debilitaron levemente después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, desvaneciera las esperanzas de un final inminente del ciclo de aumento de las tasas de interés. El índice Stoxx 600 cayó un 0,1%, marcando un séptimo día de caídas y la racha de pérdidas más larga desde febrero de 2018.

El FTSE bajaba 0,24%, mientras que el DAX retrocedía 0,13%.

Los mercados están aceptando la perspectiva de que la Reserva Federal no reducirá las tasas de interés este año y otros bancos centrales seguirán subiendo las tasas para sofocar la inflación. Los economistas de Morgan Stanley dijeron en una nota de investigación el martes que prevén que la Fed suba 25 puntos básicos el próximo mes.

En el lado positivo, también hay una creciente especulación entre los inversores de que cualquier recesión puede ser superficial y menos dañina para las ganancias de lo esperado.

“El crecimiento se ha mantenido bien hasta ahora”, dijo Mark Dowding, director de inversiones de BlueBay Asset Management. "Con los bancos centrales acercándose al final de sus ciclos de aumento de tasas, esto ha alimentado las esperanzas de un aterrizaje relativamente suave en términos económicos, sin una recesión más severa".

En Asia, el Nikkei cayó 0,49%, mientras que el Hang Seng cerró con un alza de 1,88%.