Nasdaq pierde 1,6% y arrastra a Wall Street mientras crece la tensión arancelaria antes del "Día de la Liberación"

Las acciones tecnológicas protagonizaban las pérdidas de Wall Street en una nueva sesión marcada por la tensión arancelaria, a lo que se sumaron preocupaciones sobre un posible impago de deuda soberana en Estados Unidos.

El Nasdaq perdía 1,6%, el S&P 500 retrocedía 0,8% y el Dow Jones disminuía 0,1% este miércoles en la Bolsa de Nueva York. Nvidia (-5,7%) y Tesla (-4,8%) -del club de las "Siete Magníficas"- destacaban entre las mayores caídas. Las tasas largas subían en EEUU.

En medio de bajos montos transados, el S&P IPSA chileno cedía 0,3% a 7.586,50 puntos, con el ranking de pérdidas liderado por Concha y Toro (-1,5%), IAM (-1,4%) y Entel (-1,3%).

El Euro Stoxx 50 de la eurozona aflojaba 1,2%, mientras que el FTSE 100 de Londres ganaba 0,2% poco antes del cierre de sus respectivas sesiones. En cuanto a Asia, el japonés Nikkei avanzó 0,65%, el hongkonés Hang Seng creció 0,6% y el CSi 300 de China continental disminuyó 0,3%.

Frentes de preocupación

Agentes están alertando sobre cómo la guerra comercial ha drenado la liquidez del mercado en EEUU, lo que está deteriorando la confianza de los inversionistas de Wall Street. También influyó una advertencia de la Oficina de Presupuesto del Congreso señalando que el Tesoro arriesga un impago de obligaciones tan pronto como agosto.

En medio de la confusión arancelaria, las nuevas señales de flexibilidad de Donald Trump no levantaban a la renta variable. "Probablemente seré más indulgente que recíproco, porque si fuera recíproco, eso sería muy duro para la gente", dijo Trump ayer en una entrevista con Newsmax, a propósito de los aranceles recíprocos que se espera entren en vigor el 2 de abril (lo nombró el "Día de la Liberación").

"Todo el mundo está tratando de averiguar qué se va a hacer con los aranceles", dijo a Reuters el jefe de estrategia para Norteamérica de Standard Chartered, Steve Englander. "Quieren evitar la presión del mercado antes de que haya un anuncio. Pero creo que también existe cierto riesgo de que, a la hora de la verdad, los aranceles anunciados sean más agresivos de lo que cree el mercado".

En este mismo contexto, la menor confianza de los consumidores estadounidenses que ayer confirmó la encuesta del Conference Board no ha dejado de estar presente en la discusión.

"Nuestro caso base anterior no incluía el impacto directo de los aranceles. Pero ahora nos hemos visto obligados. Y al menos en el futuro previsible, creo que sería imprudente no tomárselo en serio", dijo a CNBC el jefe de estudios de renta variable estadounidense en Barclays, Venu Krishna. "Durante los próximos seis meses, los aranceles no se van a resolver de inmediato. Esa es la preocupación", subrayó.