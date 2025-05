Wall Street cierra plano tras borrar sus caídas iniciales en sesión marcada por rebaja crediticia de EEUU

Las bolsas partieron la sesión de este lunes en rojo, ya que la rebaja de Moody's a la calificación de Estados Unidos elevó los costos del crédito a largo plazo, pero el efecto no tardó en desvanecerse a medida que los agentes del mercado reconsideraron el grado en que los argumentos de la agencia ya habían sido incorporados en los precios.

El Dow Jones subió 0,32%, mientras que el S&P 500 ganó 0,09% y el Nasdaq 0,02%. Así fue como los tres índices dejaron atrás sus pérdidas de la apertura. La Bolsa de Nueva York viene de una positiva semana gracias a cinco jornadas consecutivas de ganancias, que hoy en rigor son seis.

A nivel local, el S&P IPSA cerró estable en 8.392,10 puntos, con acciones tales como Falabella (3,26%) y Cencosud (2,24%) presionando hacia arriba, y otras como Copec (-1,56%) y SM-B (-1,25%) en la vereda contraria.

Superando a Moody's

EEUU perdió el viernes su calificación crediticia triple A en el registro de Moody's, que rebajó la nota a Aa1 por el aumento en los pagos de intereses de deuda, el gasto en ayudas sociales y una "generación de ingresos relativamente baja".

"La rebaja de la calificación no es una sorpresa y no es probable que tenga un gran impacto en sí misma, pero se produjo en un entorno ya de por sí delicado, y recuerda una vez más a la comunidad de inversionistas cómo la actual dinámica fiscal estadounidense no es sostenible a largo plazo", escribió el head de análisis de renta fija en Julius Baer, Dario Messi.

Esto dio nueva fuerza a la ola de ventas de activos estadounidenses que comenzó en abril -el fenómeno sell America-, y que se había revertido parcialmente en las últimas semanas. Los rendimientos del Tesoro a 30 años subieron a 5% esta mañana por primera vez desde noviembre de 2023, pero al final cotizaron a la baja. Eso sí, el dólar siguió cayendo a nivel global.

"En general, consideramos esta última medida crediticia como un riesgo de titulares más que como un cambio fundamental para los mercados. También esperaríamos que la Reserva Federal interviniera si se produjera un aumento desordenado o insostenible de los rendimientos de los bonos. Así pues, aunque la rebaja de la calificación puede ir en contra del reciente impulso de las 'buenas noticias', no esperamos que tenga un gran impacto directo en los mercados financieros", anticipó UBS Wealth Management a través de un informe.

El anuncio de Moody's vino poco después de que el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes fracasara en su intento de hacer avanzar el proyecto del Presidente Donald Trump para extender los recortes fiscales de 2017.

"En las últimas semanas, los inversionistas se han centrado más en las tasas arancelarias efectivas de EEUU, que, en nuestra opinión, se asentarán cerca de 15%, un lastre para el crecimiento, pero no lo suficiente como para provocar una recesión. Aunque las negociaciones presupuestarias y las implicaciones del déficit pueden empezar a tener un impacto creciente en los mercados en las próximas semanas, no creemos que la rebaja de la calificación crediticia en sí misma vaya a ser un foco de atención importante para la renta variable", razonó UBS.

Europa y Asia

Mirando hacia Europa, el continental Euro Stoxx terminó plano y el FTSE 100 de Londres subió 0,17%. El tono general de las bolsas asiáticas fue negativo, ya que el japonés Nikkei 225 disminuyó 0,68% y el CSI 300 de China continental se redujo 0,31%. El Hang Seng de Hong Kong no tuvo cambios significativos.

China publicó ventas minoristas por debajo de lo esperado, pero una producción industrial que superó los pronósticos en la lectura de abril. La tasa de desempleo fue ligeramente más baja de lo previsto. Pero las cifras del mercado inmobiliario siguieron deteriorándose, y un poco más de lo que se había estimado.