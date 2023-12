Y ahora, ¿cómo reaccionará el mercado tras el holgado triunfo del "en contra"?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El mercado financiero chileno ya tenía internalizado triunfo de la opción "en contra" de la propuesta constitucional y por ello, los agentes del sector no prevén grandes caídas en los activos chilenos.

El S&P IPSA finalizó la semana cayendo levemente 0,14% ubicándose en 6.138,10 puntos, mientras que el tipo de cambio escaló casi $ 9 para posicionarse en $ 875,25.

En la previa, Bci Estudios señaló en un informe: “Más allá del resultado, es clave ir cerrando incertidumbres y recuperar la confianza sobre la economía. Todo lo que apunte en esa dirección será bienvenido para alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar social”.

El banco afirmó que “la clave de este proceso, de cualquier manera, está en que, más allá del resultado, se cierre cualquier intento por iniciar un nuevo proceso”.

Credicorp Capital publicó un informe para sus clientes después de conocerse el resultado y consideró que "desde el punto de vista social, el fracaso de dos procesos refleja la apatía de la población hacia la clase política, ya que los votantes penalizaron la incapacidad de alcanzar consenso en ambos casos. La fatiga política también jugó un papel clave".

Tras el resultado, el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, declaró que “si bien se había dado un aumento en las encuestas en la opción 'a favor', en general, se veía que la opción 'en contra' tenía más opciones de resultar electa”.

Correa agregó que “es probable que los precios de los activos financieros locales ya tuvieran internalizando el resultado que estamos viendo. De esta manera, si bien se puede dar una variación negativa, esta debería ser acotada”.

De cara a la sesión de mañana, Correa afirmó que “podríamos ver presiones al alza en el tipo de cambio y tasas de interés, y caída en el índice accionario IPSA. En el mediano plazo, serían más determinantes otros factores, como la decisión de política monetaria en Chile y Estados Unidos, evolución de la inflación y la actividad económica, por ejemplo”.

BICE Inversiones espera una reacción neutral a los resultados, “principalmente porque se confirman los pronósticos de las encuestas y porque en materia económica las dos alternativas no suponían modelos transversalmente distintos”, sostuvo el gerente de estudios de renta variable de la firma, Aldo Morales.

Morales detalló que “probablemente observemos venta especulativa los primeros días pero la lectura debería más bien neutral. Creemos que es importante que los distintos partidos políticos han reafirmado su compromiso de no avanzar en un tercer proceso”.

El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, proyectó que la bolsa “debería estar durante el día entre una baja, que no significa el cierre, pero podría perfectamente llegar a una baja en torno al 3%”.

Impacto acotado

El gerente general de Renta4, Arturo Frei, estimó que tras la victoria del "en contra", “debiera tener menor impacto en los mercados que las anteriores, como la elección de constituyentes o la de salida del texto anterior, en la cual había una gran dispersión y por ende reacciones muy dispares en cuanto al resultado”.

Frei consideró que se verán efectos acotados en casi todas las clases de activos, no debiendo producirse variaciones muy importantes en el peso ni en el mercado de bonos ni en las acciones. Así, el mercado “debiera alinearse con el comportamiento de los mercados internacionales del día lunes más que al contexto país”, apuntó.

Similar análisis planteó el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, quien comentó en X que el resultado del plebiscito “no debería tener impacto relevante sobre precios de activos (dólar, bolsa y tasas) al ubicarse cerca de la mediana de las encuestas”.

Credicorp Capital proyectó el resultado tendría un impacto de neutro a levemente negativo sobre los activos locales. "Dada la menor incertidumbre política, los activos financieros seguirían cotizando con prima de riesgo pero en mucha menor medida que en trimestres anteriores. Los principales impulsores de los activos probablemente seguirán siendo la trayectoria de la política monetaria local y externa, las perspectivas de crecimiento del PIB, el precio del cobre, las preocupaciones económicas de China y la evolución de la inversión, entre otros", mencionó el banco de inversión.

Para Credicorp, el nuevo rechazo constitucional no cambiará las perspectivas del mercado sobre el país. "El resultado no sería un catalizador relevante para la inversión, ya que la división política continuará y las decisiones de gasto de capital seguirán operando bajo incertidumbre regulatoria, ya que el riesgo de iniciar una nueva discusión constitucional en los próximos años no es despreciable. La falta de consenso político sobre las reformas estructurales afectará el PIB potencial, la productividad y las perspectivas fiscales", dijeron.