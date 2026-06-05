Crece el apetito por mutuos: instrumentos custodiados en la Bolsa de Productos se sextuplican tras cambios regulatorios

El segmento de carteras, que incluye títulos hipotecarios endosables y créditos automotrices, concentra la mayoría del flujo y saltó 884% desde 2024.

Tras un impulso regulatorio que dinamizó al segmento y su actividad bursátil, el mercado de mutuos en la Bolsa de Productos se ha sextuplicado en cerca de un año y medio. Este boom fue canalizado a través de la industria de fondos de inversión.

De acuerdo con cifras de la plaza transaccional, solo este año, el stock total de mutuos ha crecido 21%, llegando a los $ 372.014 millones al cierre de mayo, es decir, unos US$ 412 millones.

La cifra es “más de seis veces lo registrado a diciembre de 2024 cuando el monto cerró en $ 51.522 millones”, destacó a DF el gerente general de la Bolsa de Productos, Cristopher Bosler.

En el desglose, $ 315.243 millones -un 84,7% del total- corresponden a carteras de mutuos, tanto hipotecarios endosables como créditos automotrices, anotando un crecimiento de 884% desde diciembre de 2024.

Por su parte, los mutuos individuales -simple o especial (en cuotas, con garantía)- representan $ 56.771 millones, segmento que experimentó una variación positiva de 191% desde diciembre de 2024.

Impulso institucional

“Las principales razones del crecimiento son las modificaciones regulatorias”, explicó Bosler.

Los ajustes normativos “tanto en el ámbito de los reglamentos bursátiles como en los regímenes de inversión para compañías de seguros y fondos de pensiones han permitido a inversionistas acceder a nuevos instrumentos”, añadió.

En tanto, la pieza clave para que la actividad del mercado de mutuos se expandiera fue desbloquear el capital previsional.

Desde inicios de 2025, la negociación de este tipo de productos está disponible en la Bolsa de Productos luego de que la Superintendencia de Pensiones autorizara la inversión indirecta de las AFP -a través de fondos del mercado- en títulos representativos de mutuos hipotecarios endosables y otros instrumentos de la plaza, permitiendo su contabilización como un activo de renta fija.

Para ello, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) permitió a dicha plataforma bursátil custodiar títulos representativos de mutuos, los cuales hoy pueden ser transados a través de ella.

“La mayor demanda proviene de fondos de inversión, cuyos aportantes son fondos de pensiones y compañías de seguros”, destacó el CEO de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler.

Flujo a fondos

Tal como lo dispuso el cambio regulatorio, el capital institucional se canalizó a través de la industria de las AGF.

“La mayor demanda proviene de fondos de inversión, cuyos aportantes son fondos de pensiones y compañías de seguros directamente”, afirmó Bosler.

Fuentes del mercado apuntan que uno de los fondos más activos a través de la Bolsa de Productos es “BTG Pactual MHE Habitacional” de BTG Pactual, que, a mediados de 2025, modificó su reglamento para operar mediante la plaza bursátil. Además, traspasó todos los mutuos hipotecarios endosables que ya poseía de manera directa en cartera, a títulos representativos de ellos, custodiados por la plataforma.

Con la nueva estructura, la gestora relanzó el vehículo entre los fondos de pensiones y casi dobló sus activos bajo administración, pasando de unos $ 97.390 millones en junio pasado, a $ 186.980 millones a la fecha. Los multifondos de las AFP Capital y Habitat mantienen poco más del 97% de las inversiones.

Otro de los principales actores del segmento sería el fondo “Frontal Trust Financiamiento Hipotecario Habitacional” de Frontal Trust -que pronto pasará a ser manos de Toesca-, el que pasó de activos por $ 83.870 millones al comienzo del año pasado, a $ 102.917 millones, al cierre de esta edición.

Por su parte, se espera que el reciente fondo de Ameris, “Ameris AAtech Deuda Hipotecaria”, entre con fuerza al segmento.

Entre otros institucionales, la aseguradora de Sura mantendría en custodia un alto número de mutuos hipotecarios a través de la Bolsa de Productos, mientras que, por el lado de los mutuos simples, la corredora de bolsa de LarrainVial, tanto por cartera propia o clientes, sería de los principales actores.