De acciones a simultáneas: las corredoras más activas del sistema, según nuam
LarrainVial lideró en renta variable, mientras que BancoEstado en la deuda. Santander encabezó las emisiones de bonos.
Noticias destacadas
En 2025, el mercado chileno retomó actividad, con más de 70 récords en las acciones y un alto nivel de emisiones de bonos.
El dinamismo se canalizó a través de las corredoras de bolsa locales, y de acuerdo con el ranking de los premios ConaXion de nuam, se identificó a los principales actores del año.
En acciones locales, el liderazgo se lo llevó la corredora de bolsa LarrainVial, con $ 18,06 billones (millones de millones) transados. También anotó los mayores montos en intermediación de inversionistas internacionales.
El resultado “confirma la importancia de entender a los inversionistas internacionales: saber leer sus tiempos y sus estándares”, afirmó el CEO de la corredora, Andrés Urzúa.
Por el lado del mercado global, el podio fue encabezado por Bci Corredor de Bolsa con US$ 359 millones. También lideró las simultáneas, con $ 2,39 billones.
Para el gerente de finanzas de la corredora, Gustavo Alarcón, la clave fue “llegar con soluciones competitivas en precio y con buenos resultados financieros para nuestros clientes”.
En captación de inversionistas retail, lideró Vector Capital. La estrategia se centró en “consolidar la posición con las fintech (sus principales clientes), con el ingreso de nuevas relaciones comerciales, y seguir innovando e invirtiendo en tecnología junto con estas empresas”, apuntó el gerente general de la firma, Federico Gooycolea.
Renta fija
En el negocio de deuda, Banco Santander lideró como estructurador y su corredora como agente colocador, con cerca de $ 3,28 billones.
Para el executive vice president de Santander Corporate & Investment Banking (CIB) Chile, Carlos Ruiz de Gamboa, la clave fue “ofrecer soluciones integrales, que no necesariamente se pueden traducir en emisión de deuda local, pero que sí permiten construir una relación de largo plazo, con recurrencia y confianza”.
En tanto, BancoEstado encabezó la categoría de renta fija, con $ 27,1 billones.
“Fue un año especialmente competitivo, marcado por el mayor nivel de emisiones corporativas desde 2009 y por un contexto de comisiones muy comprimidas, donde el servicio fue el principal diferenciador”, sostuvo el gerente general de la corredora, Juan Ignacio San Martín.
En tanto, Banchile lideró la intermediación financiera -renta fija de corta duración, como depósitos a plazo y efectos de comercio-, con $ 241,29 billones operados.
“Establecer relaciones con los clientes y mantener una comunicación fluida fueron la base para mantener el liderazgo”, apuntó la corredora.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete