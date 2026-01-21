De acciones a simultáneas: las corredoras más activas del sistema, según nuam

LarrainVial lideró en renta variable, mientras que BancoEstado en la deuda. Santander encabezó las emisiones de bonos.

En 2025, el mercado chileno retomó actividad, con más de 70 récords en las acciones y un alto nivel de emisiones de bonos.

El dinamismo se canalizó a través de las corredoras de bolsa locales, y de acuerdo con el ranking de los premios ConaXion de nuam, se identificó a los principales actores del año.

En acciones locales, el liderazgo se lo llevó la corredora de bolsa LarrainVial, con $ 18,06 billones (millones de millones) transados. También anotó los mayores montos en intermediación de inversionistas internacionales.

El resultado “confirma la importancia de entender a los inversionistas internacionales: saber leer sus tiempos y sus estándares”, afirmó el CEO de la corredora, Andrés Urzúa.

Por el lado del mercado global, el podio fue encabezado por Bci Corredor de Bolsa con US$ 359 millones. También lideró las simultáneas, con $ 2,39 billones.

Para el gerente de finanzas de la corredora, Gustavo Alarcón, la clave fue “llegar con soluciones competitivas en precio y con buenos resultados financieros para nuestros clientes”.

En captación de inversionistas retail, lideró Vector Capital. La estrategia se centró en “consolidar la posición con las fintech (sus principales clientes), con el ingreso de nuevas relaciones comerciales, y seguir innovando e invirtiendo en tecnología junto con estas empresas”, apuntó el gerente general de la firma, Federico Gooycolea.

Renta fija

En el negocio de deuda, Banco Santander lideró como estructurador y su corredora como agente colocador, con cerca de $ 3,28 billones.

Para el executive vice president de Santander Corporate & Investment Banking (CIB) Chile, Carlos Ruiz de Gamboa, la clave fue “ofrecer soluciones integrales, que no necesariamente se pueden traducir en emisión de deuda local, pero que sí permiten construir una relación de largo plazo, con recurrencia y confianza”.

En tanto, BancoEstado encabezó la categoría de renta fija, con $ 27,1 billones.

“Fue un año especialmente competitivo, marcado por el mayor nivel de emisiones corporativas desde 2009 y por un contexto de comisiones muy comprimidas, donde el servicio fue el principal diferenciador”, sostuvo el gerente general de la corredora, Juan Ignacio San Martín.

En tanto, Banchile lideró la intermediación financiera -renta fija de corta duración, como depósitos a plazo y efectos de comercio-, con $ 241,29 billones operados.

“Establecer relaciones con los clientes y mantener una comunicación fluida fueron la base para mantener el liderazgo”, apuntó la corredora.