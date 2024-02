¿Destronará a SQM? Banco de Chile alcanza un valor de US$ 11.320 millones y queda ad portas de superar a la minera en la Bolsa de Santiago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Banco de Chile está a un paso de destronar a SQM como la empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Santiago, algo que en este momento los departamentos de estudios de las corredoras de bolsa no ven como un empate con chances de prevalecer.

Al cierre de este lunes, las acciones de Banco de Chile crecieron 0,75% a un market cap de US$ 11.320 millones, apenas por debajo de los US$ 11.400 millones de SQM, que subió 0,26%. El banco de Citi y el grupo Luksic ha subido 3,92% en lo que va del año, mientras que el gigante de nutrición vegetal y litio se ha hundido 27,45% en el mismo período. En el tercer lugar del rakning, no muy lejos están los US$ 10.790 millones de Enel Américas.

¿Superará el Banco de Chile a SQM en valor bursátil? "La tendencia nos muestra que esto va a pasar en el corto a mediano plazo si el flujo de noticias para ambas empresas siguen manteniéndose", dijo a DF el director de Equity de Credicorp Capital, José Manuel Baeza, haciendo hincapié en que "las expectativas entre ambas compañías son muy distintas".

Para el subgerente de Estudios de Bci Corredor de Bolsa, Marcelo Catalán, "en el corto plazo, puede ser que Banco de Chile tenga un market cap sobre SQM, pero una vez que el precio del litio se recupere por demanda proveniente de China, el precio de la acción de SQM debería también alinearse más con sus fundamentales y recuperarse".

Es el repunte que en general esperan las corredoras de bolsa, lo que podría devolver a SQM a la posición que durante años ostentó con holgura. El potencial de retorno hacia los próximos 12 meses de SQM-B es de 66,1% en el agregado de analistas compilados por Bloomberg, muy superior al 0,3% que prevén los agentes listados en la cobertura sobre Banco de Chile.

Causas del empate

En su cartera recomendada de febrero, Inversiones Security dijo sobre Banco de Chile que "mantenemos una visión favorable con relación a su positiva calidad de cartera", señalando además que "destacamos sus positivos márgenes de interés netos de riesgo, muy por sobre sus comparables, junto a holgados niveles de capitalización". Afirmó también que "si bien esperamos un ajuste de 25% en utilidad para este año, consideramos que se mantendría mostrando un ROE por sobre sus comparables".

Desde Credicorp, Baeza resaltó que "Banco de Chile se va beneficiado por la baja de tasas que, después de la reunión del miércoles del Banco Central, podría ser más agresiva de lo previsto", y que "tiene un volumen de provisiones por sobre las regulatorias más elevado de lo común". También agregó que "estamos próximos al dividendo, que puede alcanzar un 9% de dividend yield, lo que la hace aún más atractiva".

SQM ha caído de la mano con un carbonato de litio que cotiza en sus niveles más bajos desde marzo de 2021, según Asian Markets, acompañado de lecturas más pesimistas por parte de agentes del mercado como Deutsche Bank y Bank of America, quienes han degradado su perspectiva sobre la empresa.

Las dudas sobre el acuerdo con Codelco para operar hasta el 2060 en el Salar de Atacama han tenido un protagonismo no menor. El analista de renta variable de MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera, señaló que "algunos se han hecho preguntas sobre por qué el Estado no licitó el acuerdo, apelando a argumentos de libre competencia para decir que en realidad no debió haberse cerrado entre cuatro paredes. Y esto todavía está sujeto a evaluación, entonces hay que ver lo que pasa en estos meses. Según el memorando de entendimiento, esto debiese ser aprobado en marzo de 2024".