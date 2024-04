Dólar sube en primeros negocios tras IPC de marzo y cifras de balanza comercial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El precio del dólar en Chile comenzó su jornada de lunes al alza, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo subió 0,4%, menos que lo esperado por el consenso del mercado, con loo que la inflación anual en serie empalmada se moderó a 3,7%.

En la apertura de la sesión el dólar subía $ 5,9 a $ 955,8, según las cotizaciones en Bloomberg. A nivel internacional, el dólar index, que compara a la divisa estadounidense con una serie de monedas del mundo, crecía levemente 0,08%, mientras que los contratos futuros del cobre Comex subían 0,72% a US$ 4,26 la libra..

Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC aumentó 0,4% el mes pasado, versus el 0,6% esperado por los operadores del mercado.

Por su parte, el Banco Central informó de un superávit comercial de US$ 1.770 millones en marzo, con una baja de 13,6% en las exportaciones a US $7.952 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron 10,1% a US$ 6.182 millones.