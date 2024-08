Dólar modera fuerte alza de la apertura, el cobre retoma los US$ 4 la libra en medio de una mayor calma internacional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Partió la sesión disparado, pero el dólar empezaba a regular sus ganancias de inicio de la semana en el mercado chileno, a medida que la tensión de los mercados globales por el temor a una recesión en Estados Unidos también empezaba a moderarse.

Después de haber saltado a un máximo intradía de $ 962,9 en los primeros negocios, el tipo de cambio subía $ 2,29 hasta los $ 955 antes del mediodía en las pantallas de Bloomberg.

Las presiones siguen siendo contrapuestas. Por un lado, el dollar index caía 0,71% a 102,47 puntos, un mínimo desde mediados de enero, siguiendo el rastro de las tasas de mercado estadounidenses. Por otro, el cobre Comex perdía 2,16% a US$ 4,02 la libra, rebotando luego de perder la marca de US$ 4 por primera vez desde marzo.

"Hemos visto una cierta corrección durante la mañana, después de esa caída de 12% en la bolsa en Japón", dijo a DF el asociado senior trading de Credicorp Capital, Sebastián Puffe. Observó que "el dólar está cubriendo la brecha y acercándose de vuelta al cierre del viernes", y entre las razones, destacó que "el cobre recuperó los US$ 4 la libra".

Publicado a las 10 de la mañana, el índice ISM de servicios en EEUU superó levemente los pronósticos en su repunte a zona de expansión (sobre 50 puntos). Esto contribuyó a aliviar los temores de recesión, señaló Puffe, después de una semana marcada por incesantes malos datos económicos.

Advirtió que "no está tan claro el escenario todavía. Hay bastante especulación respecto de qué va a pasar con la Fed, si hará una reunión de emergencia para recortar las tasas. No se sabe qué tanto de eso puede pasar, así que mientras no pase algo concreto ahí, no hay tanta claridad".