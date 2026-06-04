El apetito de la industria de fondos por el mandato del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Recibirá el domingo las ofertas para la licitación de la gestión de sus inversiones. Una decena de firmas locales y globales se reunieron con altos ejecutivos de la entidad en los meses previos.

La licitación por los mandatos de administración de las carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) llamó la atención de actores locales e internacionales de la industria de fondos.

El proceso, que comenzó el 8 de mayo, recibirá ofertas para dos contratos de gestión para el organismo: de renta fija nacional de corto plazo y de renta fija nacional de largo plazo, con un tamaño cercano a los US$ 5 mil millones a 2031. La presentación de propuestas, en tanto, es hasta el 7 de junio.

De acuerdo con la plataforma de lobby, entre marzo y días antes del inicio de la licitación, nueve gestores de activos nacionales y globales se reunieron con el director ejecutivo de la entidad, Sergio Soto, y el encargado de inversiones, Cristián Cavada.

Las audiencias

Las conversaciones de Soto con potenciales interesados en la licitación del FAPP comenzaron el 3 de marzo, con Santander Asset Management, encabezado por el head de negocios para institucionales, Antonio Salvador.

Durante aquel mes, el director ejecutivo del organismo también se reunió con el gerente de BICE Inversiones, Jorge Sanhueza; la head de distribución en Latinoamérica de Vanguard, Adriana Rangel; la gerenta general de la AGF de Banchile Inversiones, Gabriela Gurovich; y la CEO de Bci Asset Management, Claudia Torres.

US$ 5 mil millones será el tamaño del Fondo A 2031, aproximadamente.

Por su parte, Cavada se juntó con el CEO de la AGF de BTG Pactual, Hernán Martin.

Las audiencias se centraron en aclarar aspectos operativos “como el diseño institucional y el esquema de administración de los recursos del FAPP, tanto en la etapa actual (administración por parte de la Tesorería General de la República), como en el esquema proyectado posterior al proceso de licitación”, precisó el FAPP.

En marzo, Cavada también sostuvo una audiencia con el vicepresidente de asset management de Credicorp Capital, Luis Rojas -para “aclarar dudas respecto del FAPP, régimen de inversión y proceso de licitación”- y con la asesora de clientes para el Cono Sur de JP Morgan Asset Management, Ignacia Lagos.

El mes cerró con una segunda reunión de BICE Inversiones con Soto, enfocada en “sugerencias para la elaboración de bases de licitación”.

La actividad se redujo en los meses posteriores, aunque el organismo continuó citándose con actores de la industria, incluyendo a la country manager de BlackRock en Chile, Silvia Fernández, en abril y representantes de la estadounidense StoneX a comienzos de mayo, antes de comenzar la licitación.

Proceso robusto

Gestoras que evalúan participar en la licitación del FAPP caracterizaron el proceso a DF como “muy riguroso y robusto”, con exigencias superiores a las observadas en otras convocatorias del mercado, en cuanto a requisitos técnicos, capacidad operativa requerida y experiencia de los equipos de inversión.

Según las bases del proceso, la evaluación considera factores como desempeño histórico en carteras similares, capacidad operacional, metodología de inversión, control de riesgos y precio de la oferta. De la misma manera, combina criterios cuantitativos y cualitativos enfocados en la solidez de los procesos y equipos de cada oferente.