Extranjeros apuestan al peso chileno por más de 10 sesiones ante posible fin de baja de tasas del Banco Central

El peso chileno se está viendo más atractivo a ojos de grandes agentes institucionales extranjeros que ponen sus fichas en el mercado derivado, viendo cómo los diferenciales de tasas de interés se vuelven más favorables a la moneda, entre otros factores tanto locales como internacionales.

La posición neta de los no residentes se encuentra en aproximadamente US$ 1.500 millones contra el peso, y es la menos agresiva desde el pasado 7 de octubre. En caso de perder los US$ 815 millones, sería la más baja desde principios de 2023.

Por 11 jornadas consecutivas estos agentes off-shore han optado por la compra de pesos a través de contratos a plazo, principalmente forwards. En el transcurso de 2025, la apuesta contra la moneda local ha disminuido en US$ 4.800 millones, de los cuales US$ 4.400 millones corresponden a lo que va de febrero.

Tasas, pensiones y cobre

"Los no residentes estarían reaccionando al cambio de sesgo del Banco Central de Chile adoptado en su última reunión. Esto alimenta las apuestas hacia un peso más apreciado. También, posiblemente, esté entrando en juego el hecho que se haya aprobado la reforma de pensiones, lo que es una señal de menor incertidumbre doméstica para no residentes", dijo a DF el economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez.

De acuerdo con las actas de la mencionada reunión del Central, incluso un consejero planteó la posibilidad de estar dispuestos a subir la Tasa de Política Monetaria en caso de que fuese necesario. En el mercado, y especialmente entre los no residentes, se ha estado considerando este escenario con cada vez más fuerza.

“Ya se ha estado aprovechando el carry trade. Lo que vemos es que mientras se espera que la Reserva Federal siga bajando la tasa en Estados Unidos, en Chile la expectativa es que ya no haya mucho margen para seguir reduciéndola. En este escenario, en un horizonte de seis meses, este movimiento se empieza a deshacer gradualmente", comentó el CEO de NetGO, Christian González.

La apreciación del cobre también ha sido importante para esta mejora en las perspectivas sobre el peso. Los futuros del metal han subido otro 8% este mes en el mercado Comex.

Como la posición off-shore, la paridad local se encuentra en sus menores niveles desde octubre, oscilando entre $ 940 y $ 945. Sin embargo, tendría que perder los $ 880 para llegar a mínimos desde 2023.

A nivel mundial, los agentes también han reacomodado posiciones para un escenario de menor fortaleza del dólar, según lo datos del regulador de futuros estadounidense. La apuesta neta de los traders no comerciales (considerados en el mercado como el segmento especulativo) está en US$ 25.300 millones a favor del dólar, lejos de los US$ 35.900 millones de hace tres semanas.

“Cuando Trump asumió, el dólar se apreció muy fuertemente, pero a medida que ha ido suavizando sus posturas respecto a los aranceles y otras políticas, la moneda ha comenzado a perder terreno. Creo que esto explica, en parte, lo que ha sucedido en Chile, explicó González, desde NetGO.

Se ha vuelto una opinión común entre los analistas el que las amenazas arancelarias de Donald Trump son una táctica de negociación, por lo que no habrían verdaderas posibilidades de que se cumplan al pie de la letra las medidas planteadas por el republicano.

Más aún, en los últimos días ha estado resonando con particular fuerza la idea de que estas políticas conversan de mala manera con la actividad económica, viendo que los últimos reportes han evidenciado un decaimiento de las expectativas y la actividad.

Como consecuencia, los operadores de renta fija ya empezaban a contemplar una probabilidad de alrededor de un tercio de que la Fed lleve a cabo tres recortes de 25 puntos base este mismo año, de acuerdo con las tasas implítitas en los precios de mercado.