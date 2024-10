Fernández de BlackRock advierte complejidades en proceso de traspaso de activos con licitación del stock de afiliados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La licitación del stock de afiliados, en el marco de la reforma de pensiones, es un tema de conversación obligado entre los actores del mundo financiero.

Si bien las AFP fueron las primeras en poner sobre la mesa la preocupación de los efectos negativos que podría tener la medida en la rentabilidad de los fondos, en las últimas semanas se han ido sumando voces externas a la industria.

Entre quienes no miran con buenos ojos el mecanismo que impulsa el Gobierno argumentan que es un error enfocar el sistema únicamente en los precios y, por otro lado, existe inquietud por el proceso de traspaso de activos.

“Va a afectar efectivamente en cuánto inviertas en activos que son de menor liquidez, pero también no hay que olvidar qué es factible de hacer o no”.

En detalle, el proyecto de ley que está en el Congreso establece licitar la el 10% anual de la cartera de antiguos afiliados, aunque actualmente se evalúa cambiar ese porcentaje y hacerlo por el 12,5% cada dos años.

Si bien el Gobierno ha señalado que existen posibilidades para hacer el traspaso sin tener que liquidar activos en el mercado, en el sistema financiero persisten los reparos.

Una de las voces que se sumó a los cuestionamientos del mecanismo fue la country head Chile de BlackRock, Silvia Fernández. La ejecutiva aseguró en un ciclo de conversaciones organizado por la Asociación de AFP y transmitidos por Emol TV, que la licitación tendría un impacto en la lógica de inversión.

Efecto en activos de menor liquidez

En el panel -que también estuvo compuesto por el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes y la directora IVSC y socia Vios Consulting, Gabriela Clivio- Fernández señaló que “va a afectar efectivamente en cuánto inviertas en activos que son de menor liquidez, pero también no hay que olvidar qué es factible de hacer o no”.

En ese contexto, explicó: “Cuando invierto en un fondo alternativo, estoy haciendo un compromiso como inversionista a largo plazo, ocho o 10 años. Y es un compromiso de un capital que comprometo hoy, más compromisos a futuro, por lo tanto, para un administrador de activos, que le digas hoy me comprometo con un capital, pero puede que mañana me traspasen a otra administradora, no es tan factible, porque al administrador de ese proyecto sí le importa cuál es el sujeto de crédito de sus futuros de capital”.

El caso de los derivados

Otro problema que han levantado actores del mercado es que la licitación del stock de afiliados también podría afectar a los instrumentos derivados financieros.

“Lo mismo ocurre cuando operas derivados. Tienes que firmar unos contratos donde hay ciertas restricciones crediticias detrás de quién lo opera, por lo tanto, suponer que ese traspaso es tan factible, exento de costos, no es real”, agregó Fernández.

Planteó que “si ahondamos un poco más el mundo alternativo, sí existe el mercado de secundarios, en que compras un alternativo a otro inversionista, pero dadas las complejidades de esa compra, generalmente ese mercado se transa a descuentos de un 15%-20%”.

La country manager de BlackRock concluyó: “Entonces, realmente suponer que ese traspaso lo vamos a hacer exento de costos, me parece que no es tan real”.