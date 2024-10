Gestora de crédito privado Ares ve oportunidades en Latam y busca ingreso gradual a la región

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Durante la mañana de este jueves, el presidente de Consorcio Financiero, Patricio Parodi, inició la segunda y última jornada del Picton Latam Summit 2024, siendo el encargado de liderar la conversación con el socio y head de crédito global de la firma de activos alternativos Ares Management, Kipp deVeer.

La firma es reconocida a nivel mundial como una de las pioneras en el crédito privado y una de las más exitosas de Wall Street. A modo de introducción, Parodi dio cuenta del peso de la gestora en cifras.

“Ares comenzó en 1997 y tiene 3.000 empleados en todo el mundo. Gestiona US$ 447 mil millones en activos, mientras que el total de activos bancarios chilenos es de US$ 423 mil millones”, señaló.

Oportunidades

DeVeer señaló que las oportunidades en la deuda privada se encuentran en los créditos respaldados en activos o securitizados. “Se trata de un área de negocios que ya cuenta con más de US$ 50 mil millones en activos administrados y que se duplica cada año. Hay una gran oportunidad allí”, destacó.

Además, destacó el atractivo de la deuda privada en generación eléctrica e infraestructura, impulsado por tendencias como la inteligencia artificial y los data centers.

En tanto, su ingreso a Latinoamérica se mantiene pendiente, con acercamientos como la inversión de US$ 100 millones en la brasileña Vinci Partners.

“Vemos la oportunidad, estamos empezando a entrar gradualmente, investigando mucho (...) esperemos que con el tiempo haya más negocios para desarrollar en la región”, concluyó.

Tasas y elecciones

A nivel de mercado, el actuar de la Reserva Federal (Fed) también encontró espacio en la conversación. “Tengo que preguntar sobre las tasas de interés, me gusta la frase ‘(tasas) más altas durante más tiempo’. ¿Cuál es su punto de vista?”, consultó Parodi.

Para el socio de Ares, aquel escenario “es lo más probable”. “No veo una razón significativa para que la Fed se involucre en recortes drásticos de las tasas, el panorama de la inflación es realmente positivo (...) si lo ponemos en un contexto de crecimiento y de empleo sólido, creemos que estamos en un entorno de (tasas) altas durante más tiempo”, apuntó deVeer.

En esta línea, proyectó que “se sitúa en el rango del 3% a 4% en los próximos 12 a 18 meses”.

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales en EEUU, proyectó posibles movimientos económicos ante las distintas propuestas fiscales, los aranceles para las importaciones de Donal Trump y sus posiciones respecto a China y el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, no ve impactos en su negocio. “A grandes rasgos, no creo que tenga un impacto tremendo en el conjunto de nuestro negocio (...) no somos macro inversionistas, somos micro, muy selectivos en las empresas”, explicó.