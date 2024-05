Infraestructura y el nuevo presente de la economía chilena marcan primera jornada de Chile Day 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde Toronto, Canadá

En medio de una lluviosa jornada y frente a cerca de 150 asistentes en un repleto auditorio del Shangri-La Hotel de Toronto, este martes se dio inicio a una nueva versión de Chile Day 2024 en Canadá.

Ejecutivos, socios y directores del mundo empresarial chileno y canadiense colmaron el tercer piso del recinto ubicado en el downtown de la ciudad para el evento que por segunda vez en su historia visita el país del norte.

Entre viejos conocidos de Sanhattan, los ánimos estaban distendidos. “Señor Juan Guillermo Agüero, por favor tome asiento”, bromeó a través del micrófono y desde el púlpito el director de InBest, Alfredo Ergas, con el CEO de BTG Pactual Chile, cuando invitaba a pasar a los asistentes al salón que acogió la bienvenida del evento. Mismo llamado aplicó al socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor.

El encargado de dar el puntapié inicial al evento fue el propio Ergas, quien destacó el distinto panorama al que el país evolucionó tras el primer Chile Day en Toronto, dejando atrás los procesos constitucionales para dar paso a nuevas preocupaciones como la inflación, las altas tasas de interés, el tipo de cambio y las reformas que impulsa el Gobierno.

“Aunque seguimos enfrentando muchos retos, sin duda estamos en mejor situación que el año pasado”, sostuvo el director de InBest.

En este sentido, subrayó que “Chile es un símbolo de esperanza entre los mercados emergentes, tenemos una idea clara de la dirección a seguir, pero la verdadera prueba es encontrar soluciones eficaces y viables”.

Le siguió el CEO y country head de Scotiabank Chile, Diego Masola, quien caracterizó a Chile como “un mercado con bases sólidas sobre las cuales construir relaciones comerciales de largo plazo”.

Las actividades, eso sí, comenzaron una hora antes, con una reservada reunión entre la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y un selecto grupo de inversionistas canadienses, donde la temática que lideró la instancia fue la permisología (ver página 3).

Licitaciones, infraestructura hídrica y permisos

El primer panel del Chile Day fue dedicado a la infraestructura, donde la ministra López valoró el funcionamiento del sistema de licitaciones en el país.

“El año pasado convocamos seis licitaciones por US$ 3.600 millones, y este año estamos comprometiendo 10 o 12 por un total de casi US$ 6.000 millones. Me alegro mucho de ello, creo que este programa es una de las iniciativas importantes que tenemos desde hace 30 años”, apuntó la secretaria de Estado.

Mientras que señaló los sectores que se encuentran en el radar del Ministerio de Obras Públicas, que incluyen el desafío de la necesidad de instalaciones para el cuidado de recursos hídricos.

“Tenemos un atraso en la infraestructura para solucionar eso”, reconoció, lo que significaría la realización de proyectos como embalses, plantas desalinizadoras, y el tratamiento de aguas residuales para ser reutilizadas, añadió.

El mensaje de la secretaria de Estado a los inversionistas extranjeros también incluyó al proyecto de reforma a los permisos sectoriales, al que definió como “un cambio en todo el sistema”.

“La promesa es, por lo menos, reducir el 30% de tiempo de los procesos”, apuntó.

En esta línea, la vicepresidenta de desarrollo de negocios de Transelec, Olivia Heuts, en el marco de un panel sobre la materia, señaló a los permisos como el principal reto de la inversión en infraestructura en Chile y alertó sobre la tramitación que algunos desarrollos deben atravesar.

“Uno de nuestros proyectos, una desaladora que recorrerá 160 km, requiere más de 400 permisos sectoriales, y tenemos que presentarlos ante más de 20 entidades”, sostuvo en su presentación.

Chile tras dos crisis

La titular de la cartera también valoró el presente de Chile, señalando que “estamos en un buen momento después de tres o cuatro años de otros tipos de crisis: una política y la pandemia”.

“Estamos creciendo desde el año pasado, esperamos muy buenos años para 2024 y 2025, y la inflación está bajo control”, agregó.

Mientras que los beneficios de invertir en el país se situarían en un “robusto marco legal para el programa de licitaciones”, además de tratarse de una economía abierta con “altos estándares de negocios e importantes principios económicos”.

“Tenemos una cartera anual de US$ 3.600 millones para inversión en nuestro ministerio, una cartera de US$ 22 mil millones de 2.200 proyectos en desarrollo, y en paralelo, trabajamos con el un programa de concesiones que hoy tiene US$ 28 mil millones en proyectos, así que trabajamos con recursos públicos y recursos privados”, concluyó López.

A modo de conclusión, el director ejecutivo y head de la banca de inversión en Latinoamérica de Scotiabank, José Ignacio Valdez, destacó que en Chile la inversión total en infraestructura es de US$ 96 mil millones de dólares en 238 proyectos. “Esto es envidiable en toda la región”, señaló en su intervención.