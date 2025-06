Josefina fernández, socia y jefa de Wealth Management Chile de Vinci Compass: “Toda la generación de nueva riqueza se está quedando en Chile”

En un momento en que los inversionistas buscan refugio frente a la volatilidad global, los activos alternativos están ganando terreno en las carteras de los clientes de alto patrimonio.

La fusión entre la chilena Compass y la brasileña Vinci, anunciada a comienzos de 2024, no solo consolidó una plataforma regional, sino que también, fortaleció su apuesta por este tipo de estrategias. A marzo de 2025, la firma administra cerca de US$ 10.600 millones entre clientes de alto patrimonio (NHWI, por sus siglas en inglés), de los cuales US$ 4.400 millones corresponden a su operación en Chile.

Como parte de su estrategia, Vinci Compass organiza cada año un viaje a Nueva York con clientes que tienen un patrimonio mínimo de US $ 1 millón, para acercarlos al ecosistema de los grandes capitales y mostrarles activos alternativos, que han demostrado ser más resilientes en contextos adversos.

“Nos acostumbramos a que EEUU represente cerca del 70% de las carteras, y si bien estamos convencidos de que seguirá concentrando los capitales globales, ese porcentaje en la actualidad es mucho”, señaló Josefina Fernández de Vinci Compass.

“Partimos hace más de 10 años con cuatro o cinco family offices; el año pasado fueron 40 clientes y este año ya tenemos confirmados 30”, sostuvo en conversación con DF la socia y jefa de wealth management Chile de Vinci Compass, Josefina Fernández.

Desde su experiencia, el auge de estos instrumentos va de la mano con una demanda creciente por parte de los inversionistas de alto patrimonio: “Los clientes cada vez exigen un servicio más personalizado y disciplinado”, afirmó.

Inversión en tiempos adversos

- Con los conflictos geopolíticos latentes y la arremetida arancelaria de Estados Unidos, ¿qué alternativas de inversión son atractivas para los altos patrimonios?

– La diversificación es lo que siempre ha pagado. Nos acostumbramos a que EEUU represente cerca del 70% de las carteras, y si bien estoy convencida de que seguirá concentrando los capitales globales, ese 70% en la actualidad es mucho.

Lo que estamos sugiriendo es diversificar, aumentando la exposición a países desarrollados, principalmente Europa y Japón.

– ¿Ve atractivo en los mercados emergentes?

– Sí, sobre todo en Chile y Brasil. La renta variable chilena ha sido una de las bolsas más rentables en lo que va del año, con un avance de 25% en dólares. Eso responde a un escenario político mucho más estable, sumado a la aprobación de la reforma de pensiones.

De hecho, los fondos de pensiones han sido compradores activos de acciones chilenas durante este año. Antes del estallido social tenían un 10% de su cartera en renta variable local, hoy están en torno a 7%, así que aún hay espacio para seguir subiendo.

– ¿Y en renta fija local?

– También vemos oportunidades. Hoy puedes vivir de la renta fija. Antes había que asumir mucho más riesgo para lograr una buena rentabilidad. Ahora, al invertir en un fondo de renta fija corporativo, diversificado, con una duración de tres a cuatro años, puedes obtener retornos de UF +4%, es decir, cerca de 7% nominal. Y con un 7%, sin tomar tanto riesgo, es una buena alternativa.

Siempre les digo a los clientes: si rentas 7,2% anual durante 10 años, duplicas tu patrimonio. Hoy, con tasas altas, quien tiene liquidez puede acceder a eso.

– En este escenario, donde los activos locales tienen buen rendimiento, ¿se ha visto una repatriación de capitales?

– Esa plata que salió no va a volver. Lo que sí hemos visto es que toda la generación de nueva riqueza se está quedando en Chile, y eso es algo súper positivo.

– ¿Y en qué se está invirtiendo esa nueva riqueza?

– Principalmente en inversiones financieras. Pero también hay mucho interés en escuchar, analizar y evaluar proyectos en Chile. Hoy, las compañías están más dispuestas a considerar nuevos negocios. No sé si se ha materializado mucho aún, pero en las conversaciones hay apertura, algo impensado hace tres años.

Alternativos y sucesión

– ¿Qué tendencias está observando entre los altos patrimonios?

–Sin duda, la inversión en activos alternativos. La historia muestra que han tenido mejor desempeño y mayor rentabilidad que los activos líquidos. Los favoritos son el private equity y dentro de eso, los fondos secundarios.

Trabajamos con managers internacionales como Blackstone y Lexington, que manejan este tipo de fondos. El mercado secundario movió US$ 160 mil millones el año pasado, y este año podría superar los US$ 200 mil millones. Eso es lo que va generando las oportunidades.

– ¿Qué porcentaje representan los alternativos en los portafolios de sus clientes?

– En promedio nuestros clientes tienen entre un 15% y 20% en activos alternativos. Pero los más sofisticados, por ejemplo, familias que llevan más tiempo invirtiendo, ya tienen cerca del 50% de su portafolio en este tipo de activos.

– ¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus clientes?

– Hoy, los clientes buscan una asesoría mucho más holística, conscientes del desafío que implica la entrada de nuevas generaciones a la administración del patrimonio.

En Vinci Compass estamos haciendo mucha educación financiera para las nuevas generaciones. De hecho, tenemos un curso de inversiones que impartimos dos veces por semestre, pensado especialmente para los hijos de nuestros clientes.