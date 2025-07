Nvidia hace historia como la primera empresa que alcanza US$ 4 billones en valor de mercado

Nvidia Corp. se convirtió en la primera empresa de la historia en alcanzar una valoración de mercado de US$ 4 billones (millones de millones), consolidando su posición como líder del mercado financiero global.



Las acciones subieron un 2,8% hasta los US$ 164,42 el miércoles, superando este hito. Esto marca un repunte impresionante tras un comienzo de año complicado, cuando el temor al gasto generado por DeepSeek de China, junto con la guerra comercial del Presidente Donald Trump, lastró la confianza en el riesgo.



La acción ha subido más de un 20% en 2025 y ha subido más de un 1.000% desde principios de 2023. Nvidia representa ahora el 7,5% del índice S&P 500, cerca de su mayor influencia registrada.





El último catalizador para la acción ha sido el compromiso con la inversión en IA por parte de los principales clientes de Nvidia, lo que demuestra que la demanda de sus sistemas informáticos se mantiene fuerte. Esto incluye a los gigantes tecnológicos Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., que se proyecta que invertirán unos US$ 350.000 millone en gastos de capital en sus próximos ejercicios fiscales, frente a los US$ 310.000 millones del año en curso, según el promedio de estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Estas empresas representan más del 40 % de los ingresos de Nvidia.





“Obviamente, existe una enorme demanda” de chips de Nvidia, afirmó Brian Mulberry, gestor de cartera de clientes de Zacks Investment Management, y añadió que sus productos son necesarios para que la IA avance a la siguiente etapa, algo en lo que el mercado se ha vuelto a centrar tras el rápido repunte desde abril. “Han sido 90 días bastante notables. De eso no hay duda”.





Los inversionistas han vuelto a invertir en IA tras un primer semestre de 2025 inestable. En enero, la aparición de DeepSeek avivó la preocupación de que el fuerte gasto en IA pronto disminuiría, lo que provocó el desplome de las acciones de Nvidia y otras empresas de IA.





Las amenazas arancelarias del Presidente Trump en abril aumentaron la preocupación por el contexto macroeconómico mundial y provocaron nuevas ventas. los inversores, habitualmente rápidos para comprar cualquier caída en Nvidia, abandonaron sus acciones más rentables en favor de sectores defensivos.





Las acciones de Nvidia volvieron a despegar en mayo, cuando el progreso de las negociaciones comerciales animó a los inversionistas a volver a invertir en activos de mayor riesgo después de que los resultados de ganancias mostraran que el gasto de los principales clientes estaba en pleno auge. Los propios resultados del fabricante de chips a finales de mes consolidaron su liderazgo en el mercado de la IA, al igual que los comentarios de su director ejecutivo, Jensen Huang, sobre las tendencias globales de la industria.

Y aún podría subir más

El próximo catalizador que podría impulsar aún más las acciones de Nvidia es la próxima temporada de resultados, según Ken Mahoney, presidente de Mahoney Asset Management.





"Lo que veremos es si la compañía supera y aumenta las previsiones, como suele hacer", afirmó. Añadió que la valoración de Nvidia también se encuentra actualmente por debajo de su media de diez años, lo que indica que hay margen de mejora. La acción cotiza a unas 33 veces las ganancias previstas.





"Realmente no resulta tan cara teniendo en cuenta el crecimiento de los ingresos", afirmó Mahoney. "En realidad, se trata de un precio que intenta seguir el ritmo del crecimiento de las ganancias".





Wall Street, donde casi el 90% de los analistas que sigue Bloomberg le otorgan una recomendación de compra a la acción, ha mantenido durante mucho tiempo una visión alcista de la compañía. Además, el precio objetivo medio de los analistas apunta a un potencial de subida de algo más del 6% en los próximos 12 meses.



Solo hay unas pocas empresas que se acerquen remotamente a los US$ 4 billones de Nvidia. Microsoft tiene una valoración de aproximadamente US$ 3,7 billones, mientras que Apple Inc. presume de una valoración de US$ 3,1 billones.



Apple alcanzó por primera vez una capitalización de mercado de US$ 3 billones a principios de 2022, siendo la primera empresa en hacerlo. Como muestra de la rapidez del histórico repunte de Nvidia, el fabricante de chips estaba valorado en unos US$ 750.000 millones en ese momento. Apple no cerró por encima de los US$ 3 billones hasta mediados de 2023, momento en el que Nvidia rondaba el billón de dólares.



El hecho de que Apple haya estado en gran medida dentro de un rango desde ese hito es una señal de cómo incluso los nombres favoritos de los inversores pueden cambiar de rumbo, según Brian Buetel, director general de UBS Wealth Management.





"Es habitual que los inversionistas se enamoren de unas pocas acciones, y es estupendo cuando tienen un buen rendimiento, pero hay que tener en cuenta que puede funcionar a la inversa", afirmó. Es un verdadero factor de riesgo y volatilidad cuando las acciones de impulso flaquean, especialmente cuando tienen tanta influencia en los índices.



Tanto Alphabet como Amazon superan los US$ 2 billones, mientras que Meta completa el grupo de los miembros estadounidenses del billón de dólares. Tesla Inc. ha sido miembro, pero actualmente cotiza por debajo del umbral.