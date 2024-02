Pese al anuncio de dividendo, las acciones de Latam Airlines encabezan bajas en bolsa tras resultados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El mercado reaccionó negativamente a uno de los resultados corporativos más esperados: las acciones Latam Airlines caían el viernes en la Bolsa de Santiago y lideraban las bajas de la plaza bursátil local, con un retroceso de 2,69% a $ 11,94 por título, tras informar que el año pasado terminó con ganancias por US$ 582 millones y que propondrá la distribución de, al menos, el 30% como dividendo.

Algunos apuntan a que el mercado salió a pasar por caja con la acción. “Hay toma de utilidades ya que las alzas en el precio de la acción han sido importantes”, sostuvo el director de Propela Inversiones, Rodolfo Friz. "Si bien lo resultados no son malos -hay utilidad y quizás la empresa entregue dividendos-, los beneficios fueron menores a los esperado”, agregó.

“Se acabó la incertidumbre respecto al resultado, la compañía ganó dinero, y se siguió entonces con el dicho bursátil del ‘compra con el rumor y vende con la noticia’”, añadió el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.

Un informe de BICE Inversiones indicó sobre los resultados de Latam al cierre de 2023 que “el beneficio neto alcanzó los US$ 83 millones (caída de 96,7% interanual y retroceso de 90,2% interanual si excluimos los gastos de reestructuración), por debajo de nuestras expectativas y de las del mercado (US$ 156 y US$ 174 millones de dólares, respectivamente)”.

Con todo, para el head regional de renta variable en Credicorp Capital Asset Management, Santiago Arias, “es una caída muy ligera, no creo que tenga mucho significado”. “En mi opinión, los resultados fueron muy positivos, tal vez el mercado esperaba que el guidance sea revisado al alza dada la menor presión competitiva en Brasil por el anuncio del Capítulo 11 de Gol”, añadió.

Dividendos después de cuatro años

La aerolínea obtuvo ingresos por unos US$ 11.789 millones, utilidades por US$ 582 millones y generó una caja por US$ 498 millones.

Así, después de cuatro años sin repartir dividendos, Latam Airlines dará luz verde a la junta de accionistas de abril para que apruebe la distribución de, al menos, el 30% de las ganancias obtenidas en 2023, si esa es la decisión.

“De las ganancias totales, al menos un 30% debiese poder ser repartido a los accionistas. Esta es una decisión que se tomará en la junta, no sabemos cuánto van a repartir, pero ese es el mínimo”, expresó el CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsín, en una conferencia de prensa tras la liberación de sus resultados.