Principal: “El mercado es realmente sensible a cualquier tipo de deterioro fiscal en EEUU”

La semana pasada fue agitada para los mercados. Un sorpresivo acuerdo tarifario entre Estados Unidos y China impulsó con fuerza a las bolsas del mundo y a una recuperación de Wall Street.

El símbolo del fenómeno fue el S&P 500, selectivo que tras el día de la liberación cayó a niveles de corrección y que, con el inicio de negociaciones, recuperó todo lo perdido en 2025.

Sin embargo, las preocupaciones del mercado estadounidense se pasaron rápidamente a la política fiscal, discusión que llevó a Moody’s a rebajar la clasificación a la mayor economía del planeta este viernes.

En conversación con DF, la economista jefe de Principal, Marcela Rocha, abordó las implicancias del nuevo foco de atención de los agentes: los crecientes niveles de endeudamiento de EEUU en su billetera fiscal.

- Más allá del buen ánimo, ¿cómo se percibió el acuerdo en el mercado?

- Esta negociación nos muestra que se pueden descartar los escenarios de una recesión más profunda en EEUU, aunque aún no conocemos el nivel final de los aranceles.

- El bono del Tesoro de EEUU a 10 años alcanzó niveles de 4,5% por primera vez desde el 11 de abril. ¿Cómo interpreta esto?

- Una de las razones es por el acuerdo comercial y la baja probabilidad de recesión, pero también nos muestra que la discusión del mercado está pasando de la política arancelaria a la política fiscal en EEUU. Están empezando las negociaciones sobre el presupuesto, y las primeras noticias apuntan a que la propuesta de los republicanos aumentará la deuda en los próximos años. Este nivel podría traer más volatilidad para los mercados.

- ¿Cuáles son sus impactos en el mercado?

- El mercado es realmente sensible a cualquier tipo de deterioro fiscal o aumento de la deuda. Todavía no tenemos una visión clara sobre el impacto en las otras clases de activos, pero no podemos olvidar que la caída de las tasas (de bonos del Tesoro) en los últimos años han tenido un gran impacto en la renta variable y en la volatilidad.

Caída del dólar

- En este escenario, ¿cómo se explica el retroceso del dólar?

- Actualmente, el dollar index ronda los 100 puntos básicos y eso es bastante débil si lo comparamos con la tendencia de los últimos meses. Esto es importante, porque se está depreciando debido a la discusión sobre el fin del excepcionalismo estadounidense.

- ¿Qué significa esto?

- Que tal vez el mundo está buscando inversiones alternativas fuera de EEUU, que están viendo mejores noticias de crecimiento en China y Europa, y están rebalanceando sus carteras fuera del mercado estadounidense, pese al repunte de la renta variable.

- ¿Cómo se siente todo este escenario en los mercados emergentes?

- Si seguimos viendo una debilidad del dólar, las monedas emergentes podrían apreciarse y los bancos centrales tendrían más margen para recortar las tasas, y eso traería más flujos de inversión.

Panorama fiscal chileno

- En Chile, el CFA presentó un informe en que advierten un alto endeudamiento. ¿Cómo impactaría en los activos locales?

- Puede afectar el nivel de tasas de interés, lo que impactaría negativamente tanto a la renta fija directamente, como a renta variable al exigir un mayor retorno por concepto de alzas en el premio por riesgo exigido a los activos locales.