Sistema político, pensiones, seguridad, migración y la urgencia de acuerdos se tomaron el debate

Una hora y cuatro minutos duró el panel político del Chile Day donde los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Javier Macaya (UDI) abordaron una serie de materias entre ellas, la reforma de pensiones, sistema político, seguridad y migración. Todas cruzadas por un gran foco: la necesidad de llegar a acuerdos.

La instancia fue moderada por el presidente del Consejo canadiense para las Américas, Kenneth N. Frankel, y ambos parlamentarios se refirieron a las lecciones que dejaron los procesos constituyentes.

Macaya reconoció que “hay una oportunidad desperdiciada” y Lagos Weber señaló que “hubo dos procesos fallidos, los dos muy malos”.

“Mi mensaje es que si tengo que transmitir algo es que ahora hay que llegar a acuerdos y es un acuerdo, no una claudicación del adversario”, señaló el senador Lagos Weber.

Para Macaya, una de las materias que se desaprovecharon fue “la oportunidad de hacer el gran cambio que necesitaba Chile, particularmente en un sistema político que hoy requiere ajustes urgentes”.

Sin embargo, el senador PPD hizo un llamado a su par de la UDI a que las energías en el Congreso no pueden estar solamente dirigidas a hacer cambios al sistema político. “La ciudadanía chilena no entendería mucho que los políticos nos dedicáramos ahora a resolver el sistema político y no las pensiones, las listas de espera en salud y una serie de otros temas que son más acuciantes, seguridad ciudadana”, planteó el parlamentario.

En todo caso, Lagos Weber aseguró que el tema constitucional “se resolvió en los hechos porque quedamos con lo que teníamos, pero no sé si tal vez en el futuro van a haber fuerzas nuevamente que pidan modificarlo”.

Construir consensos

Tras las reflexiones en torno a los procesos constituyentes y el sistema político, la búsqueda de acuerdos fue una de las claves que cruzaron las distintas temáticas, como pensiones, seguridad y migración.

Respecto de pensiones, Macaya aseguró que “Chile tiene que hacer un cambio importante, sobre todo en la cotización, no podemos seguir cotizando el 10%”.

Agregó que existe un consenso de subir la cotización, aunque recordó que hay diferencias respecto del destino de la cotización adicional.

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, indicó que “es importante que podamos construir ese consenso y vamos a tener que discutir de qué manera se llega a eso... quizás avanzando por partes”.

Lagos Weber planteó que “mi mensaje es si tengo que transmitir algo es que hay que llegar a acuerdos y eso no es una claudicación del adversario”.

Con ello, apuntó a que el principio de solidaridad en pensiones es necesario, “que se reconozca en un esquema de reforma previsional”.

En el caso de seguridad, Lagos Weber señaló que “tengo que reconocer que la oposición en eso sí ha sido colaborativa”, haciendo alusión al trabajo del senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien empujó la agenda en esta materia en conjunto con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Macaya, por su parte, sostuvo que, en cuanto a la migración, “este es uno de los tantos temas donde creo que es importante elogiar y aplaudir el cambio de posición original de muchas autoridades del Gobierno en esta materia”. En ese contexto, manifestó que “criticar para que tu adversario político cambie de opinión es algo que le hace bien a la política”.

Dentro de las reflexiones finales, Lagos Weber advirtió que cuando la clase política no logra resolver los problemas que esperan las personas, puede aparecer “el populismo de cualquier color”.

Macaya concluyó que en los dos años que quedan de Gobierno, “Chile pueda recuperar esa capacidad también de construir acuerdos”.