¿Qué produce? ASML desplaza a LVMH como la segunda empresa europea más valiosa en bolsa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones de la neerlandesa ASML Holding subieron hasta 8,2% este miércoles, su mayor alza diaria desde el 24 de enero, llevando su capitalización bursátil por encima de la francesa LVHM, y convirtiéndose así en la segunda mayor empresa listada en Europa.

El actual valor de mercado para los accionistas de ASML asciende a US$ 409.323 millones, mientras que el de LVMH es de US$ 408.627 millones. La farmacéutica danesa Novo Nordisk ocupa el primer lugar del ranking, con US$ 630.637 millones.

ASML desarrolla, produce y comercializa equipos para la fabricación de semiconductores. No solo es el mayor proveedor de la industria, sino que además es el único productor mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema, usadas para fabricar los chips más avanzados que existen actualmente, usados en Inteligencia Artificial (IA).

El alza ocurre tras la noticia de que dos de los mayores clientes de ASML, TSMC e Intel, recibirán su nueva maquinaria para la producción de chips a finales de este año.

Intel ya ha realizado pedidos de este equipamiento, y recibió una primera máquina en una de sus plantas en Oregon, EEUU, a fines de diciembre. No está claro cuándo la recibiría TSMC, el mayor cliente de ASML en esta categoría.

Tecnología de punta

La nueva máquina de ASML puede imprimir semiconductores con líneas de sólo ocho nanómetros de grosor, 1,7 veces más pequeñas que la generación anterior, y se utilizará para producir chips que alimentarán aplicaciones de IA y electrónica de consumo avanzada.

Las máquinas cuestan el equivalente a US$ 380 millones cada una, y pesan tanto como dos Airbus A320.