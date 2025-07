El cobre en EEUU sube tras confirmación y fecha de Trump para aranceles, pero aún opera por debajo de máximos

Los precios del cobre en Estados Unidos repuntaban el jueves, después de que el Presidente Donald Trump dijo que el arancel del 50% entrará en vigor el 1 de agosto, pero operaban por debajo de su máximo histórico por un exceso de metal ya en el país y la incertidumbre sobre los detalles.

Trump afirmó el martes que impondrá nuevos aranceles al cobre. El miércoles lo confirmó y anunció la fecha.

A las 0945 GMT, el contrato de futuros más activo del cobre Comex ganaba un 2,1%, a US$ 5,6 la libra, por debajo del máximo histórico de US$ 5,9 tocado el martes.

"Veo probable que el peak máximo se mantenga por un tiempo. El mercado se quedará ahora con un amplio suministro en un futuro previsible y esa es una de las razones por las que las primas en Nueva York no deberían reflejar el arancel del 50%. Además, pueden pasar muchas cosas en las próximas tres semanas", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

La prima el cobre Comex sobre el de la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba en 2.690 dólares la tonelada, o un 28%, algo por debajo del máximo alcanzado el martes. El cobre de referencia a tres meses en la LME repuntaba tras cinco días de pérdidas, con un alza del 0,5%, a US$ 9.681,5.

Los operadores que se anticiparon a los aranceles sobre el cobre tras el anuncio de una investigación en febrero han enviado a Estados Unidos cerca de un año de importaciones en lo que va de 2025.

Los analistas ven probable que la prima Comex se reduzca en los próximos meses, a medida que las existencias se vayan agotando y los fuertes aranceles afecten a la demanda.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,6%, a US$ 2.613 la tonelada; el níquel ganaba un 1,2%, a US$ 15.165; el zinc mejoraba un 1,2%, a US$ 2.774; el plomo avanzaba un 0,1%, a US$ 2.057; y el estaño sumaba un 1,2%, a US$ 33.675.