El oro toca un nuevo máximo histórico impulsado por la demanda como refugio seguro

El precio del oro alcanzó el viernes un máximo histórico, camino de registrar su cuarta subida semanal consecutiva, debido a que los riesgos geopolíticos en Oriente Medio y las preocupaciones económicas sobre China estimulaban una fuerte demanda.

El oro al contado subía un 0,9%, a US$ 2.395,66 la onza, a las 1100 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 2.400,35. Los precios sumaban casi un 3% en la semana. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 1,8%, a US$ 2.414,30.

Existe la posibilidad de que los precios sigan subiendo debido a las compras de los bancos centrales y al aumento de la demanda de activos refugio ante la creciente ansiedad de los inversores por la escalada de los conflictos geopolíticos, dijo Ricardo Evangelista, analista sénior de ActivTrades.

La preocupación por "la economía china alimenta los temores sobre el crecimiento de la economía mundial y esto también agrava el sentimiento del mercado de buscar activos de refugio seguro", añadió.

Irán ha señalado a Washington que responderá al ataque de Israel a su embajada siria de forma que se evite una escalada mayor, según fuentes iraníes.

Por su parte, el banco central de Vietnam dijo que aumentará el suministro de lingotes de oro para estabilizar el mercado, mientras que el banco central de China añadió más oro a sus reservas en marzo.

Los inversionistas también estuvieron atentos a los datos que mostraron que las exportaciones y las importaciones de China en marzo se contrajeron, lo que pone de relieve la difícil tarea a la que se enfrentan los responsables políticos en su intento de apuntalar una recuperación económica tambaleante.