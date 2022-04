El duro tránsito de las criptomonedas tras máximo en noviembre: se desploman un 24% en lo que va del año

Este año no ha sido el mejor para los inversionistas en cripto, con el conjunto de estos activos digitales perdiendo cerca de un cuarto de su valor. Expertos ponen la lupa sobre esta tendencia y se pronuncian sobre sus fundamentos y los procesos que están bajo la mira.

De acuerdo con un reporte de abril de Standard Chartered, el bitcoin es la mayor criptomoneda por capitalización de mercado (US$ 886 mil millones), seguida por ethereum (US$ 423 mil millones) y luego USDT, BNB, USDC, Solana, Terra, Carano, XRP y Avalanche. Estas ocho últimas suman entre todas US$ 400 mil millones.

En lo que va del año, el bitcoin ha borrado un 15% de su valor en el período y se cotiza actualmente en US$ 40.192, mientras que el ethereum ha perdido un 22% y se transa en US$ 2.965.

Por su parte, el Bloomberg Galaxy Crypto Index, que emula el desempeño conjunto del mercado de criptodivisas, se ha desplomado un 23,9% en el período. De esta manera, la trayectoria del índice es aún más accidentada que la del tecnológico Nasdaq (-20,2%).

"Esta caída es una corrección después de, no lo olvidemos, alcanzar un nuevo máximo histórico el mercado en noviembre. Y viene fundamentalmente provocada por una disminución importante del volumen de negociación", dice Albert Salvany, consejero estratégico en el hedge fund de activos virtuales Belobaba CryptoFund.

Como contexto general, el experto señala apunta al cambio de ciclo económico y monetario donde la Reserva Federal de EEUU se dispone a elevar continuamente las tasas de interés de aquí a diciembre. "Esto evidentemente también está influyendo en las decisiones de inversión en activos cripto", asegura.

El gerente general de AppAR, Erich Philipp, considera como fundamentos importantes la proliferación de las criptomonedas y la sensación de que en varias de estas el crecimiento se ha agotado.

"Yo no siento que se haya caído la confianza", dice sobre la tendencia de los últimos cuatro meses. Para Philipp hay un "efecto estampida" que arrastra los precios por razones psicológicas, pero manifiesta su confianza en el bitcoin y otros posibles candidatos a ocupar un lugar especial en el mercado.

Francisco Ebel, product manager en E-holders, pone el énfasis en que los precios de los criptoactivos son volátiles y sensibles a las condiciones macroeconómicas, a lo que se suma el hecho de que funcionan las 24 horas del día.

"Si bien este año ha sido muy mala la cosa, puedo pensar que hace dos años, cada bitcoin valía alrededeor de US$ 6 mil o US$ 7 mil. Entonces si uno lo ve desde la perspectiva más macro, hace más sentido", dice Ebel.

En un mercado como el de las monedas virtuales, que en toda su historia ha tenido más de 80 bajas de un 50%, "hay que estar pensándolo en el largo plazo", dice Ebel.

Según el análisis de Standard Chartered, el bitcoin mantiene una alta correlación con las acciones de baja capitalización. También suele seguir los movimientos del oro, un activo refugio, pero con el dólar ha mantenido una correlación inversa.

Al apoyarse en esta información, no resulta extraño ver que esta y el resto de las criptomonedas estén viviendo un mal comienzo en los primeros meses de 2022, cuando el dollar index ha trepado 7,1% desde enero y se encuentra en máximos de casi 20 años.

Proliferación de las altcoins

Fuera de los dos mayores activos de la industria, existe un creciente número de altcoins (monedas virtuales distintas al bitcoin) con volatilidad aún mayor. Una selección de 11 de estas divisas (incluyendo Monero, Solana, Polkadot, Cardano y Dogecoin) reportó una caída de casi 26% desde enero.

"El 99% no tiene una utilidad real", dice Ebel, que investiga este tipo de activos. "Hay mucha altcoin porque es plata fácil, se podría decir, pero poca altcoin que tiene fundamentos", afirma.

El ingeniero comercial de la UAI sostiene que es necesario investigar qué tecnologías y productos están aportando soluciones con impacto en el mundo real. "En el futuro, efectivamente yo creo que van a haber varias monedas que cumplen distintas funciones, pero no van a ser tantas, y hoy día hay demasiadas", sostiene.

Philipp las aborda como instrumentos de potenciales ganancias. "Definitivamente, yo creo que hay que darles una oportunidad, no sé si a todas. Ser selectivo, diversificar bien, pero, ¿por qué no? Lo que tienes pueden ser US$ 500 y lo que tienes por ganar es ilimitado".

Atentos a las regulaciones

Los analistas no tardan en señalar la ausencia de movimientos regulatorios efectivos para explicar, en parte, el mal desempeño de 2022.

Las medidas en torno al mercado de activos digitales pueden significar hitos fundamentales para definir cómo será el pago de impuestos y abordar el problema del lavado de dinero, entre otros temas relevantes para el inversionista cripto.

"Aunque se están dando pequeños pasos, no se están dando pasos decisivos que consoliden este tipo de inversión como una alternativa seria para los inversores institucionales", sostiene Salvany.

Las miradas están puestas en los principales reguladores y entes monetarios a nivel global. La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por su sigla en inglés), ha rechazado de momento aprobar índices ETF asociados a criptoactivos en el mercado spot, citando riesgos de manipulación de mercados, entre otros.

A estas expectativas se suman las investigaciones de posibles lanzamientos CBDC (Central Bank Digital Currency) que están realizando varios bancos centrales a lo largo del mundo.

Si la SEC diera luz verde a esta clase de productos, señala Ebel, podría permitir a instituciones más serias invertir en cripto.

Al mismo tiempo, afirma que las decisiones sobre CBDC en el futuro pueden contribuir de forma importante a allanar el camino para la adopción general de los criptoactivos.