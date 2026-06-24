Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital

Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.

Toesca continúa profundizando su avanzada judicial en contra de los socios, exdirectores y exejecutivos al centro del Caso Sartor.

El martes, la actual liquidadora de los fondos de Sartor AGF ingresó una nueva querella por los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado desde los fondos “Sartor Táctico”, “Sartor Leasing” y “Sartor Proyección” a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas a Sartor AGF por el control del mismo grupo.

La acción, ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, está dirigida en contra de Pedro Pablo Larraín, Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz, Rodrigo Eduardo Bustamante, Juan Carlos Jorquera, Carlos Larraín, y Hugo Baranda en su calidad de gerente general de Danke SF SpA y de Emprender Capital Servicios Financieros SpA; y de todos quienes resultaren responsables.

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La querella apuntó a que las operaciones con ambas sociedades responderían a un mismo esquema. “Sartor AGF administraba los fondos; el grupo que la controlaba dominaba también a las sociedades receptoras de los recursos. Desde esa doble posición, los fondos financiaron de forma sostenida a relacionadas y/o vinculadas del mismo grupo”, se indicó en el documento.

Esto se habría materializado a través de créditos directos, “pagarés espejo” -es decir, préstamos simultáneos de las sociedades con fondos distintos-, triangulaciones con fondos de la AGF, garantías circulares -prendas en acciones de las relacionadas, cuyo deterioro provenía de la gestión del propio grupo-, prórrogas sucesivas y capitalización de intereses que impiden recuperación de activos, aprobaciones de crédito sin el debido proceso y operaciones de préstamos de relacionadas a los mismos fondos.

“El resultado fue una cartera de relacionadas impaga y deteriorada, con la consiguiente pérdida de valor de las cuotas y el perjuicio de los aportantes de los fondos públicos”, señaló la querella.

Mientras que las prórrogas sucesivas y la capitalización de intereses “mantuvieron vigentes en cartera instrumentos que carecían de respaldo de pago, lo que difirió el reconocimiento del deterioro y sostuvo un valor contable superior al valor real de los activos”.

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Impacto patrimonial

En cuanto a los impactos patrimoniales, Toesca detalló que en el caso de Danke SF, “PwC valorizó la diferencia entre el valor contable ($ 9.986.000.000) y el valor recuperable ($ 3.314.000.000), con un perjuicio de $ 6.672.000.000”.

En cuanto a Emprender Capital, “el perjuicio agregado de los tres fondos administrados por Toesca asciende a $ 22.607.000.000, por diferencia entre un valor contable de $ 34.338.000.000 y un valor recuperable de $ 11.731.000.000”.

Por su parte, la exposición bruta de los tres fondos a Emprender Capital, al 31 de diciembre de 2024, se cuantificó en cerca de $ 37.500 millones, monto que, de no pagarse, “el patrimonio de los aportantes se reduce en esa magnitud”.

De esta manera, en conjunto, Danke y Emprender Capital suman un deterioro de $ 29.279 mil millones, añadió la querella.

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Danke SF

En relación a la veta de Danke SpA, la querella de Toesca describió que la sociedad es parte del grupo Sartor. “Se constituyó con Pedro Pablo Larraín Mery (a través de Asesorías e Inversiones Quisis Limitada) y Carlos Emilio Larraín Mery (a través de Inversiones Pacaal SpA), con el 50% cada uno”, hasta noviembre de 2024, apuntó el documento. Tras estallar el Caso, Pacaal se hizo del 100% de las acciones, las que rápidamente vendió a una sociedad

De acuerdo con la acción legal, se registraron diversas operaciones realizadas con cargo a los tres fondos públicos afectados, principalmente vinculadas a financiamientos y reestructuraciones entre los vehículos y la sociedad relacionada Danke SF SpA.

Entre ellas, Toesca destacó un pagaré espejo de febrero de 2021, donde el Sartor Leasing suscribió un pagaré con Inversiones Cerro El Plomo SpA por $ 440.653.433, con vencimiento en diciembre de 2024, sin garantía, y con un diseño espejo hacia Danke SF SpA como deudora final, alcanzando capital e intereses consolidados por $ 560.621.330.

En tanto, en diciembre de 2021, el FIP Sartor Deuda Privada otorgó un crédito de $ 5.167 millones a Danke SF SpA para la adquisición de acciones de Emprender Capital Servicios Financieros SpA.

También denunció múltiples operaciones de refinanciamiento y reconocimiento de deuda en 2024, y la aprobación de reestructuraciones, prórrogas y nuevas condiciones de pago para obligaciones de Danke SF SpA, varias de ellas con incumplimientos de criterios internos de calificación.

Las operaciones incluyeron una prórroga por $ 6.500 millones con garantía de acciones de Emprender Capital, y otra por $ 1.936 millones con vencimiento en 2031 y capitalización de intereses, ambas con impacto indirecto en Sartor Táctico.

Todas las operaciones se enmarcarían dentro de un contexto de partes relacionadas.

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Emprender Capital

En cuanto a Emprender Capital y sus sociedades relacionadas, denunciaron que, en 2020, el FIP Sartor Deuda Privada, el Sartor Leasing e Inmobiliaria Sartor SpA capitalizaron créditos en Emprender Capital Servicios Financieros SpA, recibiendo 150 mil acciones preferentes serie A, quedando simultáneamente como acreedores y socios de la sociedad.

En paralelo, desde 2019 se estructuraron diversas líneas de financiamiento y créditos de largo plazo, incluyendo un pagaré por $ 1.000 millones de Sartor Proyección con Emprender Capital Servicios Financieros SpA como deudor final, con prórrogas hasta 2026, y una línea de crédito de 12 años otorgada por Sartor Leasing a Emprender Capital Leasing SpA, con saldo vigente, vencido y en mora desde octubre de 2024.

También acusaron reestructuraciones posteriores en mayo de 2022, y a nuevas ampliaciones de líneas en 2020 y 2023.

Participaciones

Pedro Pablo Larraín fue director y presidente de Sartor AGF, presidente de Sartor Finance Group y controlador del grupo Sartor a través de sociedades vinculadas. También fue hasta noviembre de 2024 accionista indirecto del 50% de Danke SF SpA, además de integrar directorios y contar con poderes en Emprender Capital.

Por su parte, León, Valdés, Ebel, Clark, Harz, Bustamante y Jorquera fueron directores o ejecutivos de Sartor AGF en el periodo denunciado. La mayoría también tuvo poder de representación en Emprender Capital Leasing SpA desde mayo de 2022.

En tanto, Carlos Larraín fue director de Sartor AGF y controlador de Danke SF SpA mientras esta sociedad recibía financiamiento, participando en decisiones de crédito a su favor. Finalmente, Baranda fue gerente general tanto de Danke SF SpA como de Emprender Capital Servicios Financieros SpA.