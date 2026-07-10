CMF sanciona con multas a gestoras de BTG y Zurich por infringir deberes de cuidado y diligencia en fondos que invirtieron en Factop

El regulador impuso multas de UF 400 para cada administradora. Se suman a la sanción contra LarrainVial Asset Management de la semana pasada.

El caso Factop continúa pegando coletazos en el mercado a tres años de estallar. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a la carga contra las gestoras que invirtieron a través de sus fondos en el factoring de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg.

Este viernes, el regulador anunció sanciones económicas contra las gestoras Zurich Asset Management y BTG Pactual, acusando infringir deberes de cuidado y diligencia al momento de invertir en facturas intermediadas por la firma.

Para BTG, la CMF sostuvo que su consejo resolvió “aplicar una multa de UF 400 a BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por infringir el artículo 17 de la Ley Única de Fondos, al no aplicar el debido cuidado en la evaluación de la empresa Factop para realizar inversiones indirectas en facturas”.

“La administradora también fue sancionada por infringir el artículo 18 de la Ley Única de Fondos, por no informar a los aportantes de BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión y BTG Pactual Liquidez Alternativa Fondo de Inversión y al público en general, el deterioro derivado de la exposición indirecta a través del Fondo de Inversión Privado Facturas I, a facturas relacionadas con Factop”, añadió.

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Para Zurich, en tanto, también impuso una multa de UF 400, “por infringir el artículo 17 de la Ley Única de Fondos, pues no aplicó el debido cuidado al no exigir que Factop entregara sus estados financieros auditados en forma semestral y por evaluar en forma deficiente las facturas ofrecidas y cedidas por esa entidad”.

Las recientemente anunciadas sanciones se suman a las medidas tomadas por la CMF contra LarrainVial Asset Management la semana pasada, firma a la que aplicó una multa de UF 600 por no informar a la totalidad de los aportantes los golpes a su fondo de facturas por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas.