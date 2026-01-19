Jupiter y acciones europeas: “Es la única gran región donde las valoraciones siguen dentro de los rangos normales”

Un 60% de los ingresos de los emisores provienen de fuera del viejo continente, destacó la firma británica.

La nueva amenaza arancelaria de Donald Trump en contra de ocho Estados europeos añadió una cuota de nerviosismo a los mercados este lunes.

Sin embargo, para la gestora británica Jupiter Asset Management, los fundamentos de las compañías europeas son atractivas.

En conversación con DF, el gestor de inversiones de renta variable europea de la firma, Niall Gallagher, destacó el perfil de negocios internacional de gran parte de los emisores de la zona y su exposición a los vientos de cola que elevan al resto de las bolsas.

- ¿Cuáles son los impulsos?

- El 60% de los ingresos del mercado accionario europeo se derivan de fuera de Europa. Alrededor del 30% proviene de las Américas, es la región más importante. Por ejemplo, hay actores como BBVA que tiene gran presencia en México, o AB InBev, cervecera con operaciones en Brasil, México, Chile.

Otro 20% viene de Asia -excluyendo Japón-, y luego un poco de Japón y África.

Entonces, las perspectivas de crecimiento económico en Europa no son lo único importante. La gente compra en Zara, (ocupa) L’Oreal, o le gusta Nespresso, y son marcas de compañías europeas que están en el día a día.

- ¿Y en cuanto a valorizaciones?

EEUU y la mayoría de los mercados están muy caros versus la historia. Europa es la única gran región del mundo donde las valoraciones todavía están dentro de los rangos normales.

El gestor de acciones europeas de Jupiter Asset Management, Niall Gallagher. Foto: Julio Castro

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

IA y temores de burbuja

- Además de la neerlandesa ASML, fabricante de equipamiento para chips, ¿hay mayor exposición a la inteligencia artificial (IA)?

- Hay una serie de áreas en las que Europa está expuesta. ASML es una de ellas, y hay otras empresas de equipamiento para la industria de semiconductores.

Otra área la electrificación, en la que esperamos ver mucha inversión y esperamos que estas acciones se comporten como papeles impulsados por la IA y la transición energética. También, se puede pensar en las mineras, especialmente las que están expuestas al cobre.

- ¿Cómo enfrentan los ruidos de una burbuja?

- Primero, en algún momento tendremos que revisar la valoración de ASML o de las empresas de ingeniería eléctrica o industriales, y hacer una evaluación pensando en los próximos años. Si creemos que es probable que haya una caída en la demanda, tal vez vendamos las posiciones por completo.

Lo segundo, es simplemente construir una cartera que esté diversificada, con acciones que no se relacionen directamente con la IA. Tenemos algunas empresas que podrían beneficiarse de su aplicación para mejorar su eficiencia, como los bancos, y compañías que realmente no tienen nada que ver con esto, como Inditex (Zara), Ryanair o L’Oreal.

También hay que entender la geopolítica de esto, donde EEUU está en guerra económica con China, en que ambos quieren dominar las tecnologías del siglo XXI.

Estados Unidos está aplicando todo su poderío industrial y financiero para asegurarse de que se invierta mucho dinero en el país y así garantizar su victoria.

Independientemente de si pudiese haber una burbuja o una inversión excesiva, la inversión va a suceder de todos modos.