IPSA abre a la baja en línea con bolsas globales por amenaza comercial de Trump para hacerse con Groenlandia

Los mercados bursátiles resentían este lunes las últimas amenazas arancelarias de Donald Trump, quien prometió nuevas tarifas de hasta 25% contra ocho países europeos de no alcanzarse un acuerdo para que Estados Unidos se quede con Groenlandia.

En los primeros negocios el S&P IPSA caía 0,5% hasta los 11.106,45 puntos. El viernes la bolsa cerró con un alza de último minuto, que expandió sus ganancias semanales.

Los futuros del Nasdaq 100 perdían 1,5%, los del S&P 500 1,1% y los del Dow Jones 0,9% en el mercado derivado. La Bolsa de Nueva York no abrirá este lunes, ya que es el feriado de Martin Luther King Jr.

En la eurozona, el Euro Stoxx 50 retrocedía 1,6%, mientras que en Londres, el FTSE 100 bajaba 0,5%. Los bonos europeos de corto plazo se fortalecían, y los más largos se debilitaban.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng (-1,1%) anotó los peores retornos, seguido por el japonés Nikkei (-0,7%). EL CSI 300 de China continental no tuvo cambios relevantes. El PIB chino complió con los pronósticos para cerrar 2025.

Máxima tensión

Trump anunció un arancel de 10% a las importaciones estadounidenses desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, por oponerse a la compra de Groenlandia y enviar fuerzas militares a la zona. La tarifa entraría en vigor el 1 de febrero, y de no alcanzarse un acuerdo sobre la adquisición antes del 1 junio, aumentaría a 25%.

"Los mercados financieros han sido objeto de una avalancha de decisiones contundentes por parte de Trump durante su segundo mandato, con interminables giros y vueltas. Una nueva postura más dura en materia de aranceles hacia algunas partes de Europa en la búsqueda de Trump por hacerse con Groenlandia eleva la tensión al máximo", escribió el analista de inversiones de AJ Bell, Dan Coatsworth.

Los inversionistas salieron a vender activos estadounidenses, como ocurrió después de los aranceles recíprocos del "Día de la Liberación" durante abril, incluyendo el dólar -el dollar index caía 0,3%- a pesar de la demanda por refugio, que se concentraba más bien en metales preciosos como el oro (1,6%) y la plata (3,4%).

"La creencia predominante es que esto se resolverá en las próximas semanas, con un acuerdo sobre Groenlandia finalmente alcanzado", escribió el head de Estudios de Pepperstone, Chris Weston.

"Sin embargo, cuando está en juego la soberanía, la preocupación es que esto podría llevarse a un terreno mucho más peligroso. Si la probabilidad de tal resultado aumenta, es probable que los mercados envíen un mensaje contundente a Trump y a los líderes políticos en general, presionando para que se recurra a la diplomacia y se reduzca la tensión", planteó.