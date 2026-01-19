Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre a la baja en línea con bolsas globales por amenaza comercial de Trump para hacerse con Groenlandia

El índice chileno caía 0,5%. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 perdían 1,5%, los del S&P 500 1,1% y los del Dow Jones 0,9%. En la eurozona, el Euro Stoxx 50 retrocedía 1,6%, mientras que en Londres, el FTSE 100 bajaba 0,5%. Este lunes es feriado en EEUU.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 19 de enero de 2026 a las 09:54 hrs.

Foto: Bloomberg

