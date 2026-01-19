Nueva amenaza arancelaria de Trump por misión militar europea a Groenlandia golpea a las acciones

La amenaza de nuevos aranceles a ocho países europeos sacude a los mercados. Los inversionistas se refugian en el oro y la plata, que marcan niveles récord, mientras las acciones sufren fuertes caídas y los líderes de la UE preparan una respuesta.

El fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump sorprendió al anunciar un arancel de 10% a partir del 1 de febrero a los productos de Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Finlandia y Noruega en respuesta a la decisión de esos países de enviar una misión militar de reconocimiento a Groenlandia. El ejercicio militar fue considerado por Trump como una “amenaza a la paz y seguridad global”, pues contradice o debilita los planes de EEUU para tomar control de la isla. El mandatario amenazó con elevar el arancel a 25% a partir del 1 de junio próximo.

El Stoxx600 pierde 1%, en una sesión en la que Wall Street estará ausente por feriado (Día de Martin Luther King). La jornada en Asia fue mixta, influida además por nuevas cifras desde china. Los futuros de Wall Street operan con pérdidas en torno a 1% y el dólar opera a la baja.

El oro sube 1,7% para encaminarse hacia los US$4.700 por onza, y la plata salta 4,85% y transa en torno a los US$93. Las alzas se extienden a otros metales. El cobre sube para transar ligeramente por encima de los US$12.900 en la LME y avanza 0,73% en el Comex donde opera en US$5,87 por libra.

Son las acciones de automotrices (-3,5%) y de consumo las que están sufriendo el mayor golpe en los mercados europeos. Mientras, defensa se beneficia de las perspectivas de un mayor riesgo geopolítico y de que la UE impulsará mayores inversiones en el área ante el debilitamiento de la alianza con EEUU.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de ocho guerras, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz…. Aunque siempre será algo predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América”, afirma Trump en una carta enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y que se ha hecho pública.

La UE ha suspendido el proceso de aprobación parlamentaria del acuerdo comercial firmado en julio pasado con EEUU. Sus líderes discutirán medidas de represalia en una reunión que podría realizarse este jueves. La propuesta del presidente francés, Emmanuele Macron, de utilizar el “Instrumento Anti-Coerción”, que incluye restricciones comerciales y de inversión, contra EEUU y sus empresas está ganando apoyo entre políticos europeos.

Para los mercados y las empresas, la orden de Trump reactiva la incertidumbre política que frenó inversiones durante 2025. Analistas apuntan a las dificultades para armas inventarios o comprometer capitales a proyectos de largo plazo. También está en la mira la presión sobre los activos estadounidenses, que podrían sufrir caídas como las registradas tras el anuncio de las tarifas recíprocas el año pasado.

El posible quiebre entre EEUU y la UE marcará el Foro Económico Mundial de Davos, que comienza esta tarde. Trump viajará con la mayor delegación que haya enviado el país hasta ahora, y su exposición exposición está agendada para el miércoles. Pero antes será el turno de los europeos (Ursula von der Layen y Emmanuel Macron) y el viceprimer ministro de China, He Lifeng.

China reportó esta mañana sus cifras del cuarto trimestre. Aunque cumplió con la meta oficial de crecer 5% en 2025, la expansión anual del último trimestre del año (4,5%) fue la más lenta desde el levantamiento de las restricciones postCovid. Las exportaciones ayudaron a mantener el impulso económico, pero la fuerte desaceleración de las ventas de retail (menor expansión desde diciembre 2022) y la primera contracción anual (-3,8%) de la inversión de capital fijo desde 1989 confirman los problemas internos por resolver.

Diario Financiero anuncia en su titular que Cochilco retrasa en seis años la meta de 6 millones de toneladas y advierte freno en la producción de cobre. En la portada se destaca las víctimas y daños causados por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

