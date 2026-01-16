Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

La elite mundial espera expectante el Davos más tenso de los últimos años

A diferencia de otros años, el foro ha tenido que adaptar su agenda, pasando a un segundo plano temas sociales (como la agenda "woke") para facilitar la presencia y el diálogo con Donald Trump en el contexto de un nuevo orden mundial.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 12:20 hrs.

Davos Trump Sandra Burgos
<p>La elite mundial espera expectante el Davos más tenso de los últimos años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones
2
Empresas

Gerente de Metro por término de contrato en Línea 7: “Estimamos una multa de US$ 8 millones, pero esa no es la única sanción”
3
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
4
Regiones

Villarrica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa tienen la mayor prima por ubicación e Iquique la más baja
5
Economía y Política

Prioridad de Kast y Quiroz para los primeros 90 días de Gobierno: Chile se prepara para unirse a la tendencia global de recortar el impuesto a las empresas
6
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
7
Empresas

Quilicura aprueba congelar los permisos de construcción durante la actualización de su Plan Regulador
8
Empresas

Falabella adquiere participación minoritaria de su socio en Colombia por cerca de US$ 159 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete