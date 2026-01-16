La elite mundial espera expectante el Davos más tenso de los últimos años
A diferencia de otros años, el foro ha tenido que adaptar su agenda, pasando a un segundo plano temas sociales (como la agenda "woke") para facilitar la presencia y el diálogo con Donald Trump en el contexto de un nuevo orden mundial.
Noticias destacadas
La próxima semana parte la edición número 56 del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, la cita más relevante a nivel internacional y que se extenderá desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 23 de enero.
En la edición de 2026 se batirán todos los récords de personalidades asistentes. Según los organizadores, estarán presentes más líderes que el pasado año, cuando llegaron a 2.500 participantes.
Este año habrá 64 Jefes de Estado y acudirán seis de los máximos mandatarios del denominado G7 (el grupo de las siete mayores economías del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido).
Entre los asistentes, destacan 1.700 directivos de máximo nivel, 800 CEO, además de más de 60 ministros.
La constelación de estrellas que llegarán al foro es sin duda una buena noticia para los organizadores, quienes se preparan para enfrentar el encuentro que probablemente será el más tenso en años recientes, debido a una combinación sin precedentes de crisis geoeconómica y una profunda incertidumbre política.
Cambio de prioridades
Bajo el lema “Un Espíritu de Diálogo”, la cita que reúne a la élite política, económica y empresarial se desarrollará bajo la sombra de un cambio drástico en las prioridades de la estabilidad mundial.
Los puntos clave que definen su importancia este año son, en primer lugar, la transformación de las amenazas globales. Y es que por primera vez en años, la confrontación geoeconómica y los conflictos bélicos han desplazado al cambio climático como la principal preocupación a corto plazo, según el Informe de Riesgos Globales 2026, dado a conocer hace unos días por la organización.
Los temas de transición ecológica, cambio climático y sostenibilidad están pasando a un segundo plano o están siendo eclipsados totalmente en la agenda del WEF.
Este giro tiene una razón que tiene nombre y apellido: Donald Trump. La organización del evento ha tenido que hacer un intenso trabajo diplomático para conseguir que acuda a la cita el mandatario norteamericano, defensor de la industria petrolera y declarado negacionista del cambio climático.
Medios internacionales destacan que algunos ejecutivos, empresarios y directivos que asistirán al foro señalan que la caída del protagonismo de la lucha contra el cambio climático se ha notado especialmente en la agenda de eventos programados, ante la posibilidad de que Trump acuda a la cita, quien finalmente lo hará con cinco secretarios de EE.UU., entre ellos sus hombres fuertes: el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Energía, Chris Wright; y el de Comercio, Howard Lutnick.
Tensión y expectación
Los numerosos asistentes al foro sentirán la tensión que invadirá la atmósfera. Según el Informe de Riesgos Globales 2026, la confrontación geoeconómica es el principal riesgo a corto plazo, habiendo escalado rápidamente debido a las disputas comerciales y la fragmentación de los mercados globales.
La sombra de las guerras entre Estados y las tensiones militares actuales dominan las preocupaciones, desplazando incluso a otros riesgos.
Por su parte, la ONU y líderes globales alertan sobre una desaceleración económica, estimada en un 2,7% para 2026, provocada por posibles nuevos aranceles estadounidenses y tensiones comerciales.
Esto ha llevado a un pesimismo generalizado, ya que solo el 1% de los expertos consultados por el WEF prevé un escenario de calma para 2026; la mitad anticipa un panorama “turbulento” o “tempestuoso”, marcado por la desinformación y la polarización social. Veremos si estas percepciones se cumplen o si terminan peor de lo previsto.
Los temas que se tomaron las últimas versiones del Foro Económico Mundial
Los temas centrales de las reuniones anuales del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos desde 2020 hasta 2025 han sido diversos:
- 2020: “Stakeholders por un mundo cohesionado y sostenible”
Marcado por el 50º aniversario del Foro, la cita se centró en los stakeholders del capitalismo y la crisis climática. Se lanzó el Manifiesto de Davos 2020, que instaba a las empresas a pagar una proporción justa de impuestos, tolerancia cero a la corrupción y protección de los derechos humanos.
- 2021: “El Gran Reinicio” (The Great Reset)
Realizado mayoritariamente de forma virtual debido al COVID-19, el tema principal fue cómo reconstruir las economías y sociedades de manera más resiliente, equitativa y sostenible.
- 2022: “La historia en un punto de inflexión”
Fue la primera reunión presencial tras la pandemia. Estuvo marcada por la invasión rusa de Ucrania, la crisis de seguridad alimentaria y el fin de la era de la globalización tal como se conocía.
- 2023: “Cooperación en un mundo fragmentado”
Se abordó la “policrisis” global (inflación, energía, suministros y guerra). Los temas centrales fueron evitar una recesión global, la transición energética y la creciente desigualdad económica.
- 2024: “Reconstruir la confianza”
El foco fue recuperar la fe en las instituciones y la cooperación internacional. La Inteligencia Artificial (IA) apareció como el gran tema disruptivo, junto con la seguridad global y la creación de empleo en la nueva economía.
- 2025: “Colaboración para la Era Inteligente”
El foro exploró la intersección entre tecnología, sostenibilidad y geopolítica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete