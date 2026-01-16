La elite mundial espera expectante el Davos más tenso de los últimos años

A diferencia de otros años, el foro ha tenido que adaptar su agenda, pasando a un segundo plano temas sociales (como la agenda "woke") para facilitar la presencia y el diálogo con Donald Trump en el contexto de un nuevo orden mundial.

La próxima semana parte la edición número 56 del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, la cita más relevante a nivel internacional y que se extenderá desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 23 de enero.

En la edición de 2026 se batirán todos los récords de personalidades asistentes. Según los organizadores, estarán presentes más líderes que el pasado año, cuando llegaron a 2.500 participantes.

Este año habrá 64 Jefes de Estado y acudirán seis de los máximos mandatarios del denominado G7 (el grupo de las siete mayores economías del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido).

Entre los asistentes, destacan 1.700 directivos de máximo nivel, 800 CEO, además de más de 60 ministros.

La constelación de estrellas que llegarán al foro es sin duda una buena noticia para los organizadores, quienes se preparan para enfrentar el encuentro que probablemente será el más tenso en años recientes, debido a una combinación sin precedentes de crisis geoeconómica y una profunda incertidumbre política.

Cambio de prioridades

Bajo el lema “Un Espíritu de Diálogo”, la cita que reúne a la élite política, económica y empresarial se desarrollará bajo la sombra de un cambio drástico en las prioridades de la estabilidad mundial.

Los puntos clave que definen su importancia este año son, en primer lugar, la transformación de las amenazas globales. Y es que por primera vez en años, la confrontación geoeconómica y los conflictos bélicos han desplazado al cambio climático como la principal preocupación a corto plazo, según el Informe de Riesgos Globales 2026, dado a conocer hace unos días por la organización.

Los temas de transición ecológica, cambio climático y sostenibilidad están pasando a un segundo plano o están siendo eclipsados totalmente en la agenda del WEF.

Este giro tiene una razón que tiene nombre y apellido: Donald Trump. La organización del evento ha tenido que hacer un intenso trabajo diplomático para conseguir que acuda a la cita el mandatario norteamericano, defensor de la industria petrolera y declarado negacionista del cambio climático.

Medios internacionales destacan que algunos ejecutivos, empresarios y directivos que asistirán al foro señalan que la caída del protagonismo de la lucha contra el cambio climático se ha notado especialmente en la agenda de eventos programados, ante la posibilidad de que Trump acuda a la cita, quien finalmente lo hará con cinco secretarios de EE.UU., entre ellos sus hombres fuertes: el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Energía, Chris Wright; y el de Comercio, Howard Lutnick.

Tensión y expectación

Los numerosos asistentes al foro sentirán la tensión que invadirá la atmósfera. Según el Informe de Riesgos Globales 2026, la confrontación geoeconómica es el principal riesgo a corto plazo, habiendo escalado rápidamente debido a las disputas comerciales y la fragmentación de los mercados globales.

La sombra de las guerras entre Estados y las tensiones militares actuales dominan las preocupaciones, desplazando incluso a otros riesgos.

Por su parte, la ONU y líderes globales alertan sobre una desaceleración económica, estimada en un 2,7% para 2026, provocada por posibles nuevos aranceles estadounidenses y tensiones comerciales.

Esto ha llevado a un pesimismo generalizado, ya que solo el 1% de los expertos consultados por el WEF prevé un escenario de calma para 2026; la mitad anticipa un panorama “turbulento” o “tempestuoso”, marcado por la desinformación y la polarización social. Veremos si estas percepciones se cumplen o si terminan peor de lo previsto.

Los temas que se tomaron las últimas versiones del Foro Económico Mundial

Los temas centrales de las reuniones anuales del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos desde 2020 hasta 2025 han sido diversos: