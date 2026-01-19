China cumple la meta de crecimiento en 2025, pero la economía pierde fuerza

La segunda economía más grande del mundo se expandió 4,5% interanual el último trimestre, el ritmo más lento desde la reapertura tras los confinamientos por Covid a fines de 2022.

La economía de China perdió aún más impulso el último trimestre, incluso cuando cumplió el objetivo fijado por el gobierno para 2025.

Si bien la producción industrial se mantuvo firme en diciembre, las ventas minoristas y la inversión se deterioraron más de lo previsto. La segunda economía más grande del mundo se expandió 4,5% interanual el último trimestre, el ritmo más lento desde la reapertura tras los confinamientos por Covid a fines de 2022.

En el conjunto del año, el Producto Interno Bruto avanzó 5%, según datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que confirma la estimación anticipada por el presidente Xi Jinping en un discurso de la noche de Año Nuevo y replica la expansión registrada en 2024. Las acciones chinas negociadas en el mercado local subieron levemente tras la publicación de los datos, mientras que los bonos soberanos y el yuan mostraron escasos cambios.

“A pesar de haber alcanzado la meta de crecimiento del 5%, la economía china registró un crecimiento interanual cada vez más débil trimestre tras trimestre en 2025, lo que demuestra que la demanda interna sigue siendo frágil”, señaló Larry Hu, jefe de economía de China en Macquarie Group. “Lo más importante no es el crecimiento de los titulares, sino si China puede romper con el actual patrón de crecimiento a dos velocidades”.

El gasto de los consumidores y la inversión empresarial siguen siendo débiles, ya que un mercado laboral frágil y la caída de los precios de la vivienda han presionado la demanda interna. Sin embargo, a medida que China sorteó el aumento de las barreras comerciales en el mundo, su ventaja manufacturera y la resiliencia de los exportadores apuntalaron a las fábricas, manteniendo el crecimiento de la producción industrial muy por encima del 5% durante gran parte del año pasado.

Las exportaciones netas aportaron un tercio del crecimiento económico en 2025, dijo Kang Yi, jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, durante una conferencia de prensa. Es el nivel más alto desde 1997, cuando su participación alcanzó el 42%, según datos oficiales.

Este patrón de crecimiento desigual probablemente persista en 2026. Si bien Beijing muestra una mayor disposición a apoyar a los consumidores, es poco probable que lance un estímulo masivo mientras sigue enfrentando los riesgos asociados al endeudamiento de los gobiernos locales.

Los responsables de política económica enfrentan ahora el serio desafío de alcanzar el objetivo de convertir a China en una economía moderadamente desarrollada para 2035, lo que exigiría una tasa de crecimiento promedio de 4,17% durante la próxima década.