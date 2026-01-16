IPSA abre con leve baja arrastrado por SQM en medio de caídas de productores de litio a nivel internacional

La del jueves fue una sesión movida, ya que el IPSA primero superó la marca inédita de 11.300, y luego por una ola de tomas de utilidades terminó con una caída de 1,2% respecto del miércoles. Los montos transados fueron significativos.

La Bolsa de Santiago abrió un poco más abajo este viernes, presionada por una fuerte caída de SQM, y después de una sesión que estuvo marcada por tomas de ganancias desde niveles récord.

El S&P IPSA bajaba 0,2% a 11.070,29 puntos en los primeros negocios, principalmente influida por las acciones de SQM-B (-3,1%), que caían en una mala jornada para los productores de litio a nivel internacional, pues sus pares asiáticos tuvieron bajas similares.

La del jueves fue una sesión movida, ya que el IPSA primero superó la marca inédita de 11.300, y luego por una ola de tomas de utilidades terminó con una caída de 1,2% respecto del miércoles. Los montos transados fueron significativos.

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 subían 0,5%, los del S&P 500 ganaban 0,2% y los del Dow Jones se estabilizaban. Los traders se preparan para un fin de semana largo en EEUU, por el feriado de Martin Luther King Jr.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 caía 0,4% y el FTSE 100 de Londres operaba plano, pero ambos apuntaban a un saldo semana positivo, más para el índice británico.

Las bolsas asiáticas también cayeron este viernes: el CSI 300 de China continental bajó 0,4%, y el hongkonés Hang Seng con el japonés Nikkei bajaron 0,3%. Pero a nivel semanal, el Nikkei avanzó 3,8% gracias al Takaichi trade y el Hang Seng subió 2,3%, pero el CSI tuvo una caída marginal.