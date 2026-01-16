Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre con leve baja arrastrado por SQM en medio de caídas de productores de litio a nivel internacional

La del jueves fue una sesión movida, ya que el IPSA primero superó la marca inédita de 11.300, y luego por una ola de tomas de utilidades terminó con una caída de 1,2% respecto del miércoles. Los montos transados fueron significativos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 09:38 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

