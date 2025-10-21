Solo 40% de los patrimonios considerados como “ultra ricos” en el mundo, cuenta con family office, según Julius Baer
De acuerdo con la entidad, las familias no se sofistican en oficinas por los costos y la gestión que conlleva su administración.
