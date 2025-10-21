Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Solo 40% de los patrimonios considerados como “ultra ricos” en el mundo, cuenta con family office, según Julius Baer

De acuerdo con la entidad, las familias no se sofistican en oficinas por los costos y la gestión que conlleva su administración.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 21 de octubre de 2025 a las 12:11 hrs.

Sofía Fuentes gestión inversiones empresa familiar Familias oficinas
<p>Solo 40% de los patrimonios considerados como “ultra ricos” en el mundo, cuenta con family office, según Julius Baer</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Italiana Ferrero anuncia ronda de inversiones en Chile y construirá una nueva planta en La Araucanía
2
Empresas

Gobierno revela nuevo error en cuentas de la luz por cobro adicional de Transelec y empresa asegura que lo comunicó en 2024
3
Mercados

Tanner Banco Digital, la última apuesta de Ricardo Massú, se estrena en el sistema financiero
4
Economía y Política

Manuel Marfán: “¿Quién es realmente Jeannette Jara? Esa es la pregunta de la que yo requiero una respuesta más clara”
5
Empresas

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
6
Empresas

Tío y sobrino crean empresa que ahora tiene proyectos por US$ 2.500 millones y a la que entró Martín Borda
7
Empresas

Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella
8
Empresas

La disputa judicial que inició el Itaú Chile por transferir $ 140 millones por error
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete