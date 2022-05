Brasileños de Patria están felices con Moneda: "Impresionó mucho la cantidad de dinero que recaudó en el primer trimestre"

En el marco de la publicación de sus resultados del primer trimestre del año, el CEO de Patria Investment, Alexandre Saigh, afirmó que la compra de Moneda Asset Management ha traído positivas ganancias para la firma brasileña, aunque aún falta trabajo por hacer en materia de clientes.

Si bien el ejecutivo explicó que la combinación entre ambas firmas ha dejado "muy contentos" a los inversionistas, por ahora muchos clientes institucionales de Patria no han explorado las oportunidades que ofrece Moneda, debido a que "no hubo suficiente tiempo para salir oficialmente juntos a la carretera".

Saigh destacó que a medida que avance 2022, se verá un mayor efecto entre los inversionistas, potenciado por la publicación de una mayor oferta y productos de deuda y acciones latinoamericanas, el principal aporte de Moneda al negocio de la firma brasileña.

"Para ser honesto, me impresionó mucho la cantidad de dinero que recaudó Moneda en el primer trimestre. Y su desempeño tiene que ver con sus excelentes relaciones con clientes institucionales muy grandes en todo el mundo, y por supuesto, dentro de Chile", añadió.

Durante el conference call con analistas, Saigh informó que Patria anotó ingresos por US$ 18,3 millones durante el primer trimestre del año, mientras que las ganancias relacionadas a tarifas fueron de US$ 31,9 millones, un 85% más que los US$ 17,3 millones reportados en el mismo periodo del año pasado.

En tanto, las ganancias distribuibles de Patria fueron de US$ 35 millones o US$ 0,24 por acción, un 90% más que en 2021.

Dueños de Moneda Asset Management alertan de los riesgos del Plebiscito de salida de la CC

El impacto de Moneda

Tras la adquisición de Moneda en diciembre de 2021, Saigh destacó que la deuda privada se ha convertido en el tercer pilar del negocio de Patria con US$ 5 mil millones de activos bajo gestión.

"La mayor parte de los activos bajo gestión en crédito y acciones públicas se relacionan con nuestros productos de Moneda. Hemos tenido un gran comienzo a medida que continuamos integrándonos y buscando sinergias de ventas cruzadas. Estas aumentaron un 7% en el trimestre", destacó Saigh.

Agregó que "estamos trabajando arduamente para presentar los productos de Moneda a nuestra base global de inversionistas", y así aumentar el potencial de esta clase de activos en la región, como los fondos de deuda latinoamericana y renta fija.

“Nuestro objetivo es construir una plataforma para que los inversionistas globales vean como un paquete integral el capital asignado a la región”, detalló.

“Moneda avanza en ese objetivo no solo a través de una plataforma de deuda privada de clase mundial, sino que también con una amplia experiencia en acciones públicas y un mayor alcance geográfico y capacidades de distribución en la región”, añadió.