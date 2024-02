Entre barcos y aviones: el atractivo que ve el mercado en las acciones de Latam, Vapores y SAAM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El año empezó con tres acciones favoritas del sector transportes que despiertan el apetito del mercado: Latam, Vapores y SAAM.

Esto, ante distintos impulsos, tanto internos como externos, que darían fuerza a los títulos de las compañías que hoy se toman las conversaciones en Sanhattan.

Para los analistas, Latam vive un buen momento, en el que se apronta a superar sus propias estimaciones de Ebitda para 2023, posee sólidos números de crecimiento en el mercado, y uno de sus principales competidores, Gol, se acogió al capítulo 11, entre otros factores.

La situación de la compañía ha movilizado al mercado. Durante enero de 2024, Latam se transformó en la segunda acción más transada del mes con $ 303.123 millones, solo superada por SQM-B ($ 494.438 millones). Y durante los primeros 31 días del año, la acción creció un 21%, mientras que el IPSA cayó 3,6%.

Por su parte, tras recibir poco apoyo de los analistas a fines del año pasado, Vapores vive un repunte en sus expectativas debido a la guerra en Medio Oriente, específicamente a los ataques de los hutíes a barcos y escoltas militares de Estados Unidos en el Mar Rojo.De esta manera, se han alargado las rutas y las tarifas de transporte por container se dispararon en hasta un 88% durante el último mes.

La compañía fue la cuarta más transada del mes con $ 121.827 millones, mientras que sus títulos crecieron 20,3% en la bolsa en enero.

Sin embargo, algunos analistas advierten que se trata de un auge transitorio ligado a cuánto dure la guerra.

Por útlimo, la estabilidad de SAAM atrae a los inversionistas, ofreciendo dividendos consistentes en un negocio defensivo, apuntaron los analistas.

Tras los flujos de la venta de su división logística portuaria a Hapag Lloyd, desde el mercado esperan un eventual crecimiento inorgánico de la compañía en la región, a través de la compra de nuevas flotas de remolques y que continúe la senda que la ha posicionado como la mayor operadora de remolcadores portuarios de América.

Sin embargo, su acción no tiene un buen pasar en la bolsa, cayendo un 7,12% en lo que va de mes.

El impulso a Vapores desde el Mar Rojo y el alza de tarifas

Los títulos de Vapores son vistos beneficiados por situaciones excepcionales que han disparado las tarifas de transporte, según los analistas. Si en 2020 y 2021 fue la pandemia, hoy es el conflicto en el Mar Rojo.

“En diciembre de 2023 teníamos una tarifa alrededor de US$ 1.520 por contenedor y hoy día están en niveles de US$ 3.850 más o menos, un 88% más alta”, destacó Araya.

Pero los débiles resultados de Hapag Lloyd y los ataques de los hutíes están golpeando al papel. “Está cerca de los $ 63, lo que puede cambiar con un mes de mejor desempeño”, dijo Herrera.

Para Vapores, Araya otorga un precio objetivo de $ 66,5, “el que está supeditado a que haya o no haya paz en el Mar Rojo”.

Con todo, los dividendos esperados hacen a Renta4 recomendar Vapores más allá de los conflictos y sus fundamentales. “Por las retenciones que tiene en Alemania, más lo que se gana en 2023, debería repartir $ 19 en dividendos en 2024”, proyectó el ejecutivo.

La expansión del negocio de remolcadores de SAAM

Tras completar la venta de su división de logística portuaria a Hapag Lloyd en agosto de 2023, los negocios de SM SAAM se enfocaron en la operación de remolcadores.

“No está en el IPSA, pero pertenece a un holding grande que es Quiñenco y que está muy bien manejado”, apuntó Herrera.

Para el analista de MBI, la compañía va a continuar expandiéndose, “y su crecimiento primero se va a enfocar en rentabilizando lo que ya tiene en remolcadores, probablemente también con crecimiento inorgánico”.

Por su parte, Araya sostuvo que “el desafío fue crecer, ahora es que se mantengan: recibir ese dinero, pagar los dividendos que corresponda y fortalecer el negocio logístico de servicio”.

Para seguir creciendo, “la empresa probablemente está pensando en la compra de nuevos remolcadores, como el caso de Starnav en Brasil o SAAM Towage en Perú”, prevé Herrera.

Para la acción de SAAM, desde MBI otorgaron un precio objetivo de $ 135.

Ventajas operacionales y aumento de pasajeros: lo que hace volar a Latam

A poco más de un año de salir del Capítulo 11 y tras volver al IPSA en marzo de 2023, Latam Airlines es una de las acciones que despierta mayor apetito del mercado. El atractivo, apuntaron analistas, se basa en su competitividad entre las aerolíneas.

“El reporte operacional de la compañía estuvo excepcionalmente bueno, los pasajeros transportados llegaron a 73,89 millones, un crecimiento de 18,3% versus 2022”, apuntó el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya.

El analista de renta variable de MBI Corredora de Bolsa, Horacio Herrera, agregó que “las tarifas se han mantenido altas y eso se ha acentuado aún más con una restricción en la oferta de los aviones”.

Tras el Capítulo 11, “quedó con una estructura de capital bastante liviana versus, por ejemplo, Gol que anunció su entrada al Capítulo 11, y eso podría permitir que se mantenga la tarifa aérea más alta por más tiempo”, añadió.

Sobre Latam, “el haberse acogido en plena pandemia por los apremios que tuvieron todas las aerolíneas hizo que esté en mejores condiciones que sus competidores”, sostuvo Araya.

Con todo, “aún se mantiene en valoraciones significativamente bajas para su historia”, dio cuenta el gerente de estrategia e inversiones de Vantrust Capital, Germán Serrano.

“De acuerdo con el pronóstico oficial de generación, el Ebitdar estimado para 2024 alcanzaría los US$ 2.750 millones, y el valor a mercado de la empresa se transa hoy a 4,5x este indicador”, detalló Serrano, mientras que, históricamente, Latam lo hacía a 6 veces.

En esta línea, también despegan sus precios objetivos: Vantrust la posiciona a $ 13; Renta4 en $ 13,5; y MBI la ubica en $ 15.

Y Araya no descartó que “una vez que salgan los resultados 2023, posiblemente haya una revisión del precio objetivo con sesgo al alza”.

Otro canalizador es el eventual listamiento de su ADR en Estados Unidos, proceso que, según un agente del mercado, podría ocurrir cuando la Reserva Federal realice su recorte de tasas.