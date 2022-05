La apuesta tecnológica de la matriz de la Bolsa de Nueva York para acompañar el negocio hipotecario

Mientras las tasas de los créditos hipotecarios en Estados Unidos no paran de crecer, el mayor operador de intercambio de valores del país invierte miles de millones de dólares para modernizar el proceso de extremo a extremo.

Intercontinental Exchange (ICE) sigue el curso de una ambiciosa apuesta por entrar de lleno en dicho sector financiero. A través de su unidad ICE Mortgage Technology (IMT), la firma sostiene que está "automatizando todo el proceso hipotecario" con una plataforma que combina una masiva cantidad de datos y una red cuya extensión pretende abarcar la totalidad de EEUU.

Esto ocurre en un contexto de mayores dificultades entre los estadounidenses para adquirir un inmueble. Según Bankrate.com, la tasa de interés fija para los préstamos a 30 años ya se encuentra en un promedio semanal de 5,57% a nivel nacional, la mayor cifra desde fines de 2008.

ICE no ha escatimado en gastos para tomar la batuta en la oferta de productos financieros del sector. A principios de mes, la matriz de la Bolsa de Nueva York compró la firma de software hipotecario Black Knight por US$ 31.100 millones, en una transacción que se suma a la compra en 2020 de Ellie Mae, empresa del mismo rubro tecnológico y que significó un desembolso de US$ 11 mil millones.

"Black Knight comparte nuestra pasión por aprovechar la tecnología para servir a los clientes y a los hogares, y, con nuestra experiencia en el funcionamiento de redes y mercados, nuestra adquisición prevista dará vida a una verdadera solución de extremo a extremo para el ecosistema de fabricación y servicio de hipotecas", declaró en una nota de prensa Jeffrey Sprecher, presidente y gerente general de ICE.

La filial IMT tiene nueve productos en su catálogo, los que a su vez cuentan con diferentes subproductos dirigidos a los distintos actores del proceso. En conjunto, la ambición de la compañía es ofrecer una plataforma unificada con registro de usuarios (Encompass, Marketplace y Simplifile), análisis de datos en tiempo real (Insights), automatización de procedimientos (Velocify y AIQ), seguimiento (MERS) e incluso detectores del cumplimiento normativo (AllRegs y Mavent).

Joseph Tyrrell, presidente de IMT, señaló en la conferencia de resultados del primer trimestre que “ahora tenemos un conjunto de datos realmente único que va a proporcionar un nivel completamente diferente de transparencia y visibilidad en cómo el mercado secundario piensa en la fijación de precios de los valores respaldados por hipotecas y el modelaje certero de los pagos por adelantado”.

Pese a que el segmento registró durante el período un descenso interanual del 13% al facturar US$ 307 millones, la firma sostiene que el desempeño en tecnología de originación de hipotecas (-20% interanual) fue de todas formas superior a la baja de 40% en la industria a nivel general.

“A medida que el contexto de la originación de hipotecas continúa normalizándose, los clientes buscan tanto la automatización como una mayor eficiencia, una tendencia que contribuyó a uno de los trimestres más fuertes de ventas de nuestra serie de productos de datos y análisis”, sostuvo el gerente de finanzas de ICE, Warren Gardiner.