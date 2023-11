Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pesar del tono más cálido, las promesas de no querer repetir una Guerra Fría, y los saludos protocolares, la reunión de Xi Jinping y Joe Biden no logró convencer a los mercados. Si bien los analistas celebran el encuentro y el aparente acercamiento, las acciones chinas cierran con fuertes pérdidas. La caída de 1,36% en Hong Kong se atribuye a la falta de anuncios concretos respecto a las restricciones comerciales bilaterales, además de una toma de ganancias tras el rally del miércoles.

Que Biden haya llamado “dictador” a Xi, en una rueda de prensa tras el encuentro, tampoco ayuda a generar expectativas de un acercamiento sincero. Sin embargo, hay que destacar el tono de los discursos de ambos presidentes en la reunión. Especialmente, el tono que uso Xi en su encuentro con CEOs de grandes empresas estadounidenses, incluyendo Apple y Tesla. “No apostamos contra EEUU, no nos interesa ni una guerra fría ni caliente con EEUU, queremos un EEUU próspero”, dijo Xi, quien también demandó que EEUU no interfiera en los asuntos de China. Financial Times reporta que Xi se ganó una ovación de la élite empresarial estadounidense.

El encuentro tampoco logra sorprender a los mercados fuera de Asia. Las acciones europeas operan mixtas y los futuros de Wall Street se debilitan, a la espera de los reportes de resultados de grandes empresas de consumo, con Walmart a la cabeza. Las ventas de retail de octubre mostraron una caída menor a la esperada en octubre (-0,1% vs -0,3%), mientras el registro de septiembre fue revisado al alza (0,9% vs 0,7% inicial). Analistas destacan además que, excepto por automóviles, el resto de categorías, incluyendo servicios, registraron alzas mensuales en octubre.

La lectura general es que el consumo sigue resiliente. A esto se suma la expectativa de que la Fed pueda tener que actuar, ya sea verbalmente o a través de otros mecanismos, para que las tasas de los bonos retomen las alzas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen a 4,498%, relajando las presiones sobre la liquidez. La Fed ya había destacado cómo el mercado estaba realizando por sí mismo el ajuste monetario a través de las tasas de los bonos. Un relajamiento exagerado podría modificar los planes de la Fed.

Donde no se ve moderación es en el mercado cambiario argentino. DFSUD reporta que, a cuatro días de las elecciones, el dólar blue retomó los 1.000 pesos, llevando a una nueva intervención del banco central. Otro titular plantea qué pasará con el dólar si gana Milei o si gana Massa y qué le conviene a los argentinos en términos de inversiones. Argentina y la crisis que enfrenta el próximo gobierno es el tema de nuestro especial de mañana.

Diario Financiero titula con detalles sobre cómo se han vivido las denuncias de corrupción al interior de la CMF y el SII. También se presentan las seis claves que dejó la conversación de 105 minutos, que divulgó inicialmente Ciper Chile. Además, se reporta el allanamiento del domicilio de Daniel Sauer.

