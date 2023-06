Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con Wall Street cerrado por el feriado de Juneteenth (Día de la Liberación), China concentra el protagonismo al inicio de la sesión. No es para menos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llega a Beijing en busca de sanar algunas heridas en la relación entre EEUU y China.

En una rueda de prensa tras el encuentro, el presidente chino, Xi Jinping, declaró el deseo de que ambos países tengan una buena relación. Un reporte de la televisión estatal china aseguró que “ambas partes han hecho progresos y llegado a acuerdo sobre temas específicos”.

Si bien el acercamiento entre EEUU y China es bienvenido, los mercados están concentrados a la espera de un plan de estímulo de parte de Beijing. Se espera que el PBoC anuncie un nuevo recorte de tasas mañana. Pero, las expectativas están en torno a un plan fiscal y medidas especialmente en respaldo al sector inmobiliario.

Goldman Sachs es el último banco en recortar los pronósticos para China, pero todavía proyecta una expansión de 5,4% para este año. Sin embargo, lo que pesa en las materias primas es la idea de desaceleración, lo que lleva a una sesión a la baja en el petróleo y metales industriales, incluyendo el cobre.

Será una semana todavía marcada por los bancos centrales. Chile hoy, el PBOC mañana, el Banco de Inglaterra el jueves. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, deberá cumplir con dos días de testimonio ante el Senado y la Cámara de Representantes el miércoles y jueves.

En Chile la agenda está marcada por la violencia y atentados en el sur. Diario Financiero entrevista al presidente de la CPC Biobío, quien advierte: "Mientras no haya seguridad contra la violencia y el terrorismo, no va a haber reinversión". El titular principal reporta que la minera CleanTech prueba con éxito extracción directa de litio y alista inversiones por US$ 1.200 millones. Además, la FEN aterriza el alto impacto financiero del fallo de la Suprema en las isapres.

