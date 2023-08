Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Beijing no logra entusiasmar al mercado con sus medidas de estímulo, al menos no fuera de China. Mientras los índices en Hong Kong y Shanghai avanzaron 1,95% y 1,20%, respectivamente, en Europa y Wall Street los avances son más limitados. Bloomberg reporta que grandes bancos chinos están considerando una nueva baja de tasas de interés, la tercera en un año, después de que las colocaciones bancarias cayeran 90% en julio.

Pero un mega plan de estímulo no es factible, sostiene Alicia García-Herrero, economista jefe de Natixis para Asia Pacífico: “Esperar que China utilice un estímulo fiscal -teniendo una deuda pública de 100 puntos del PIB y una renta per cápita de US$ 12 mil- no lo veo factible. Por lo tanto, las reformas estructurales que necesita este país son cada vez más necesarias”. Pueden leer un resumen de nuestra conversación en el seminario de ayer en la edición de hoy de DF.

Fuera de China, los inversionistas están enfocados en la serie de reportes económicos que se publicarán desde mañana. Principal atención se pondrá en los reportes de inflación en la Eurozona y las cifras de índices de precios del consumo y empleo en EEUU entre jueves y viernes.

Alemania da un negativo anticipo, con una contracción mayor a la esperada de su índice de confianza del consumidor (-25.3 vs -23). Por el contrario, en Reino Unido, el índice de precios de alimentos en tiendas y supermercados se desaceleró a 6,9% en agosto, su menor alza en casi un año. El mercado espera ver una mayor desaceleración de la inflación, dando espacio al Banco de Inglaterra para moderar el ajuste monetario

Diario Financiero titular con el informe preliminar de la CNE que prevé alzas de casi 50% en cuentas de energía de clientes de mayor consumo.

Recuerden que hoy tenemos el segundo día de la serie de conversaciones por el 5° Aniversario de Primer Click. Ana Bastida, investigadora y directora del MSc de Sustentabilidad de la Universidad de Dundee, Escocia, abordará los desafíos de gobernanza e institucionalidad vinculados al potencial de las reservas de litio y minerales críticos. Conéctense 11.00am Chile en DF.CL o nuestra página de LinkedIn.

