Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Moderación y cautela son los temas que cruzan anuncios económicos y políticos. Desde Beijing se anuncia un primer paso en el relajamiento de la política Covid-Cero impulsada por Xi Jinping. Ahora en lugar de 14 días, quienes entren al país solo deberán hacer cuarentena por siete días.

La reacción en los mercados es inmediata. Inversionistas anticipan una mejora en las cifras de la economía china, o una menor desaceleración a la esperada hasta ahora, gracias también a la renovada promesa del banco central de China de dar soporte a la economía. Las materias primas operan al alza, anticipando una mejora en la demanda china. El cobre marca una segunda sesión consecutiva de avances con un alza de 1,06% en Londres.

El petróleo sube 1,27% y el barril de WTI llega a US$111. En el caso del petróleo es el G7 el que da un nuevo impulso. El grupo concluye su cumbre en Bavaria con el compromiso de pedir a los ministros de Finanzas que encuentren una forma de limitar los ingresos de Rusia por sus exportaciones de combustibles. Contrario a lo que se esperaba, las sanciones económicas no hay afectado a Rusia. Oficialmente el país cayó en default de su deuda externa por primera vez desde 1918, pero Moscú asegura que no ha incumplido pues envió los pagos correspondientes. El problema es que, debido a las sanciones, los bancos no aceptan sus rublos.

La decisión de los jefes de Estado del G7 se queda corta de suspender por completo las importaciones energéticas rusas. Lo que se explica por la alta inflación y amenaza de recesión en esos mismos países. Mientras, un misil ruso destruyó esta mañana un centro comercial en Kiev, dejando al menos 18 civiles muertos. El ataque se da un día después de un acto similar contra un edificio residencial.

Siguiendo con el tono de cautela, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reafirma esta mañana que el emisor europeo no se dejará apurar en el ajuste monetario. Lagarde insiste en descartar una amenaza de recesión y anticipa un alza de 25 puntos base en la reunión de julio. Eso sí, abre la puerta a acelerar el ajuste a partir de septiembre.

Evaluando todavía los riesgos de una estanflación e impulsados por China, los mercados operan al alza. En Asia las acciones suben 0,60%. El Stoxx600 europeo sube 0,58%, impulsado por las acciones de energía y materias primas. Los futuros de Wall Street anuncian que intentarán dejar atrás las leves pérdidas de ayer y operan alineados con avances de 0,60%. El dólar frena sus avances y opera plano con tendencia leve a la baja. El bitcoin sube 0,77% para mantenerse apenas sobre los US$21.000.

Hay que prestar atención a las alertas sobre los mercados emergentes. En entrevista con Bloomberg, Jay Newman, exmanager del hedge fund Elliot Management, advierte que los mercados emergentes enfrentan “la tormenta perfecta” y no duda que veremos un aumento de defaults. De igual forma, en la edición de hoy de FT, David Lubin, economista jefe de mercados emergentes en Citi, advierte que el alza del dólar podría golpear con más fuerza a estos países. Después de todo, afirma: “los mercados emergentes viven a merced de la Reserva Federal”.

Diario Financiero abre su edición de hoy con el histórico aumento del consumo y cómo esto hizo que el IVA explique más de la mitad de los ingresos tributarios. Además, DF reporta que la SEC formula cargos contra una primera empresa tras denuncia del Coordinador por incumplir obligación de generación.

