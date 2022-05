Warren Buffett ajusta sus fichas bancarias y apuesta US$ 2.900 millones en el Citi

Berkshire Hathaway, la sociedad de Warren Buffett, quien recortó muchas participaciones bancarias cuando la pandemia se ensañó con Estados Unidos, ha vuelto a apostar por Citigroup -encabezada por Jane Fraser- por US$ 2.900 millones, al tiempo que incluso se despidió de una participación de larga duración en Wells Fargo & Co.

La empresa también añadió una apuesta de US$ 2.610 millones en Paramount y una participación de casi US$ 390 millones en el banco Ally Financial, según una presentación regulatoria del lunes. La firma de Buffett también reveló nuevas participaciones en McKesson Corp, Markel Corp y Celanese Corp.

Berkshire ha pasado los últimos años renovando sus apuestas bancarias. Se ha retirado de las inversiones de renombre, como las participaciones en JPMorgan Chase y Goldman Sachs Group y se ha quedado con Bank of America Corp y US Bancorp. Wells Fargo, una inversión realizada hace más de tres décadas por Berkshire, se ha reducido y finalmente ha desaparecido de la presentación trimestral esta vez.

Berkshire apuesta ahora por Citigroup mientras la nueva dirección toma el relevo. Las acciones de esta firma de servicios financieros han estado languideciendo incluso mientras Jane Fraser, como nueva CEO, trata de volver a centrarse en negocios de mayor rendimiento como el wealth management (gestión de patrimonio) y las ofertas de tesorería. Las acciones han cotizado por debajo del valor en bolsa -una señal de que los inversionistas creen que los ejecutivos están destruyendo activamente el valor de los accionistas- desde 2018. Una vocera de Citi declinó hacer comentarios al respecto.

Ahora, las acciones de Citigroup subieron hasta un 5,4% en las operaciones previas al mercado.

Buffett, director ejecutivo y presidente de Berkshire, y sus ayudantes de inversión han estado llevando a cabo una de las mayores rachas de compras de la sociedad, con unos US$ 41.000 millones de compras netas durante el primer trimestre. Esa es la mayor cantidad registrada retrocediendo hasta 2008.

La empresa de Buffett había revelado algunas apuestas elevadas antes de la presentación. Ha ampliado las apuestas relacionadas con el petróleo, con la compra de acciones de Occidental Petroleum Corp y un aumento de la inversión en Chevron Corp, que ha situado esta participación entre las cuatro principales de Berkshire. La empresa también ha ampliado su inversión en Activision Blizzard como parte de un juego de arbitraje de fusiones para apostar por el cierre del acuerdo con Microsoft. Por último, se adentró en el ámbito tecnológico con una apuesta en HP divulgada en abril.

La presentación del lunes revela que la ola de compras fue aún más profunda. Berkshire posee ahora una participación de US$ 1.130 millones en el fabricante de productos químicos Celanese, así como una participación de US$ 895 millones en la farmacéutica McKesson. La empresa también ha aumentado su participación en General Motors y en la empresa de muebles RH.

Berkshire se retractó de ciertas apuestas. La participación en Verizon Communications se redujo un 99% en los tres primeros meses del año. Además, la empresa dejó de tener participaciones en otras dos compañías del rubro farmacéutico: AbbVie y Bristol-Myers Squibb.