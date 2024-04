Chile, Austria, Colombia, Israel y Polonia: los países OCDE con mayor diferencia en edad de jubilación entre hombres y mujeres

El debate en torno a la edad de jubilación parecía estar fuera de la discusión de la reforma previsional.

Sin embargo, el panorama cambió luego que este lunes en la comisión de Trabajo del Senado -donde está actualmente la iniciativa del Ejecutivo-, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, se refirió a la materia, lo que generó un cruce con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

Yazigi aseguró que “somos uno de los cuatro o cinco países que tenemos diferencias entre mujeres y hombres en jubilación (...) muchos países han ido modificando la edad de jubilación, agregándole dos años, gradualmente, a 67”, planteó.

La economista sustentaba su planteamiento en las últimas cifras de la OCDE. El promedio de edad de retiro de los países que forman parte de esta organización es de 64,4 años para hombres y de 63,6 años en las mujeres.

Un estudio de Observatorio Perspectivas reveló a DF que, de los países OCDE, nueve de ellos cuentan con una edad de retiro por vejez diferenciada entre hombres y mujeres. “La mayor diferencia es de cinco años, la cual está presente, además de Chile, en Austria, Colombia, Israel y Polonia”, citaron.

Medidas para elevarla

En Austria, los hombres pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60, igual que en Chile. No obstante, ese país tomó medidas y a partir del 1 de enero de 2024, la edad de retiro de las mujeres comenzó a aumentar en seis meses por año hasta 2033, cuando alcance los 65 años e iguale la de los hombres.

En Colombia, en tanto, la edad mínima de jubilación es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Sin embargo, dicho país también se encuentra en un proceso de reforma pensional, dentro de la cual se propone elevar la edad de jubilación de las mujeres a 60 años y en los hombres a 65 años en su pilar solidario, destacó el informe.

Por su parte, en Israel, la edad de jubilación de los hombres está fijada a los 67 años, siendo la más alta dentro de la OCDE, mientras que la de las mujeres era de 62 hasta 2022. Desde ese entonces, comenzaron a incrementar la de las mujeres en cuatro meses por año, hasta alcanzar los 63 años este 2024. Luego, seguirá subiendo tres meses al año hasta llegar a los 65 el 2032.

Finalmente, en el caso de Polonia, al igual que en Chile, es de 65 años en hombres y 60 para las mujeres.

Para el director de Observatorio Perspectivas, Gabriel Cestau, este “es un debate muy necesario. No es casual que, de acuerdo con una proyección de la OCDE, la edad de jubilación está por aumentar en 23 de los 38 países miembros de dicha organización”. Así, llegarían a 66,3 años en promedio en hombres y a 65,8 años en mujeres para jóvenes que ingresen a trabajar hoy.

El economista sostuvo que “revisar al alza la edad de jubilación, y por tanto, alargar la vida activa de los trabajadores, se justifica por el hecho de que entre 1970 y 2021, las expectativas de vida han aumentado en promedio 4,8 años a nivel OCDE”, incremento que en Chile ha sido de más de 10 años.

Cestau estimó que la edad legal de retiro debe ser una de las variables en el debate. “Considero primordial que se equipare entre hombres y mujeres, y que se incremente gradualmente (por ejemplo, en un plazo de 10 a 20 años)”, manifestó.

Los mejores sistemas

¿En qué etapa de la vida están fijados estos parámetros en los mejores sistemas del mundo? En Países Bajos -que está rankeado en el número 1, según índices que estudian los modelos previsionales- la edad de retiro es la misma para hombres y mujeres, y llega a los 67 años. En Islandia, el segundo país mejor evaluado, también tiene un horizonte de 67 años para ambos.

“En general, los mejores sistemas la han revisado al alza e indexado a la esperanza de vida. Si en Chile queremos inventar la rueda, sin mirar a las mejores prácticas del resto del mundo, lo único que vamos a lograr es tropezar con la misma piedra que ellos”, concluyó Cestau.

Las propuestas que hicieron las comisiones asesoras Marcel (2006) y Bravo (2015) sobre esta materia y que fueron rechazadas por el mundo político

El debate sobre la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, si bien encendió los ánimos en el Congreso, está lejos de ser un tema nuevo. Varios técnicos se han mostrado a favor de hacer cambios a la edad de retiro por vejez, mientras que otros actores se han mostrado contrarios, generando una discusión en esta materia.

En las últimas dos comisiones asesoras presidenciales de pensiones este tema fue abordado en sus diagnósticos y propuestas.

La comisión que se desarrolló durante el segundo Gobierno de la exPresidenta Bachelet y que fue presidida por el economista David Bravo, se mostró a favor de hacer ajustes y planteó equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres; revisar periódicamente la edad de jubilación; e incorporar un incentivo para quienes posterguen su edad de retiro entre los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias.

Antes de eso, la comisión Marcel (2006) -presidida por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel- también debatió en torno a este tema. En ese entonces, dentro de las propuestas de este grupo de expertos estaba la idea de igualar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres.

Pese a las recomendaciones de ambas comisiones, esta es una medida que políticamente no tuvo respaldo

Esta semana, y a raíz del debate que se gestó en el Senado, la ministra Jeannette Jara manifestó que “el Gobierno no va a acoger esa propuesta. Nosotros en el proyecto de ley mantenemos la edad de jubilación. Sabemos que muchos técnicos lo han propuesto, pero también sabemos que para que la gente se jubile, en realidad nuestro sistema lo que hace es habilitarla para que se pueda jubilar, no la obliga a jubilarse”.