Marcel responde dudas por solicitud de información de centros de estudios: “No involucra un cuestionamiento”

Un tenso inicio tuvo la segunda sesión de debate de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, marcada por la solicitud de datos en torno a la propuesta del Ejecutivo, hecha por parte de 20 centros de estudios nacionales.

Parlamentarios pidieron al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicaciones sobre las eventuales dudas respecto a los números de la reforma, que habrían motivado la acción de los expertos. Sin embargo, el secretario de Estado respondió aclarando que la solicitud de los investigadores “no involucra cuestionamiento en ningún sentido" y que "es una cuestión de transparencia”, según indicó.

“No me cabe duda de que ellos (los centros de estudios) no están pidiendo esa información porque estén dudando de los datos, sino que para su análisis en torno a la reforma previsional, les gustaría también poder usar los mismos modelos”, precisó. “Yo entiendo que en el proceso político haya cuestionamientos de distinta naturaleza, pero no involucremos ni a los centros de estudio, ni el gobierno, ni las instituciones que tienen plena disponibilidad a compartir su información en esa dinámica (...) Si hay alguna duda sobre si ellos están cuestionando los datos, basta preguntarles, no es necesario suponerlo”, añadió.

Modelo usado en 2008

La sesión de este martes estuvo centrada en la entrega de datos y supuestos sobre los cuales se calcularon los diversos beneficios que otorgará el nuevo modelo previsional que pretende instaurar el Gobierno, a través de una propuesta que aumenta el rol de Estado y convierte a las AFP en gestores de inversión.

En ese marco, Marcel también aprovechó la instancia para precisar que el informe de productividad que acompaña este proyecto de ley previsional en debate está elaborado “exactamente con el mismo modelo”, utilizado en la reforma previsional de 2008. Por ello, agregó, “no vamos a tener ningún problema en explicar por qué lo que está acá y lo que declaraba ese informe de productividad no es contradictorio con lo que se dijo en esa ocasión. Así que no tenemos necesidad de hacer reuniones especiales, de prolongar las sesiones para aclarar algo que se lo podemos aclarar en esta misma sesión”.