María Paz Abarca, AFP Capital: “Existe mucha falta de conocimiento de la complejidad operativa que tenemos al interior de las AFP”

La gerenta de operaciones, pensiones y finanzas de AFP Capital, María Paz Abarca, arribó hace 22 años a la industria previsional.

La ingeniera comercial partió como analista cuando la administradora de la que hoy forma parte era AFP Summa Bansander. Por ello, sabe de fusiones y de traspasos de funciones, tema que hoy está en boga con la reforma previsional.

Abarca asumió su actual cargo a fines de 2018 y el área que dirige realiza todos los meses 80 procesos. Entre los más relevantes está el pago masivo de pensiones, que en AFP Capital asciende a 294.877.

En entrevista con DF, explicó que si bien el rol operacional es el que menos se conoce de las AFP, es muy relevante. Por ejemplo, destacó que se sumaron el pago de los retiros de fondos, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago de Deudas de Pensiones de Alimentos.

“(En hacer el proceso operativo en fusiones de AFP) nos hemos demorado cerca de un año. Si se considera que existen siete AFP y se centraliza la operación en una sola, veo que serían muchos más años de lo que indica el Gobierno, unos 10 años”, calculó.

Por ejemplificar algunos de los roles, su área recibe las cotizaciones previsionales y se encarga de abonarlas en las cuentas de los afiliados; realizan los cambios de fondos; pagos por retiros de cuentas voluntarias; hacen el trámite y pago de las distintas modalidades de pensión, algunos pagos de beneficios estatales y colaboran en otros, como en la PGU; y son el back office del equipo de inversiones, entre otras múltiples tareas.

“Muchas veces se cree que solamente pagamos pensiones, pero estamos muy lejos de ello, hacemos muchas cosas más. Además, siempre estamos participando en nuevas leyes”, explicó.

- ¿Cómo ve las críticas que hay en torno al funcionamiento de las AFP?

- Lo que me llama la atención es que existe mucha falta de conocimiento de la complejidad operativa que tenemos al interior de las AFP. Realizamos muchos procesos, cada uno diferente entre sí, con lógicas distintas y todo muy regulado por la Superintendencia de Pensiones. Falta conocer más lo que hacemos para tener una mirada más clara del futuro, y de lo que se pretende hacer.

Yo tengo experiencia en fusiones. En el pasado se han hecho este tipo de operaciones entre AFP, pasando de dos administradoras a una, por ejemplo. Y al hacer ese proceso nos hemos demorado cerca de un año. Si se considera que existen siete AFP y se centralizara la operación en una sola, veo que serían muchos más años de lo que indica el Gobierno. Estimo que serían mínimo unos 10 años.

- ¿Y qué le parece la comparación con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC)?

- En el último tiempo ha estado en el debate la comparación que se hace entre las AFP y la AFC, y que incluso hacemos casi lo mismo. Pero esa afirmación es incorrecta. Tenemos roles distintos. Somos muy diferentes en cuanto a la naturaleza de los servicios que entregamos, la escala de operación es muy diferente, los montos de la inversión que administramos, los puntos de atención, los pagos diarios que hacemos, etc. No se pueden comparar por el dinamismo y la cantidad de procesos que tenemos.

Me llama la atención que, al hablar con esa liviandad de estas cosas, o al compararnos, uno se da cuenta que todavía no hay entendimiento de lo que hacemos, no se tiene muy claro el rol, y se piensa que las AFP pagan pensiones, hacen el trámite y listo. Pero, además, hacemos muchos procesos adicionales e interactuamos con muchas instituciones.

- ¿Le frustra escuchar lo que se habla sobre el trabajo de las AFP?

- Claramente desmotiva un poco, en el sentido que uno dice qué fácil plantear ‘las AFP pagan pensiones’, o ‘esto lo vamos a centralizar en un solo ente’. Cuando uno está adentro y sabe lo que significa cada proceso, los mecanismos y la lógica que hay detrás, dice claramente no hay conocimiento.

Inteligencia artificial

- ¿Cómo ha sido el desafío de enfrentar nuevas funciones?

- Nos hemos visto muy desafiados en los equipos. Con los retiros y todas las leyes que salieron de ahí en adelante hemos tenido que adecuarnos y hacer implementaciones en el mínimo plazo. Después de los retiros, creo que podemos implementar cualquier proyecto. Estamos preparados porque no solamente fueron los retiros, fueron muchos proyectos adicionales.

La PGU también fue un tremendo esfuerzo.

- El 20 de mayo se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. ¿Cómo ha sido esto?

- Con esta ley también tuvimos que innovar y ver cómo hacíamos los procesos de una manera diferente. Se suponía que debería haber existido un sistema de interconexión, donde los tribunales tenían que generarlo, (...) pero eso en la práctica no ha sucedido. Me llegan las consultas de los tribunales vía correo electrónico, en una casilla que creamos, pero llega el oficio, que hay que leer, interpretar y responder.

Tuvimos que contratar personas para ir aprendiendo de lo que nos consultaba el tribunal y la respuesta que teníamos que dar. Con el tiempo fuimos generando aprendizaje de eso y ahora hemos aplicado tecnología. Tenemos inteligencia artificial (IA) generativa, donde esa tecnología -cumpliendo con todos los controles y resguardos- toma la información que llega de los tribunales, la lee y la carga en nuestro sistema.

- ¿Solo ocupan IA en esto?

- Estamos utilizando IA en varios procesos y estamos robotizando varios procesos, porque estamos tratando de innovar en nuevas tecnologías, para que nuestro equipo más que estar haciendo un proceso operativo, se dedique a pensar y analizar la forma en cómo podemos hacer los procesos de una manera distinta.