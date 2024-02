CMPC emite bono en EEUU por US$ 500 millones y casi el 75% de su financiamiento es “verde”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

CMPC anunció la emisión de un nuevo bono verde por US$ 500 millones. El bono, a 10 años plazo, fue emitido en Estados Unidos y obtuvo una tasa efectiva de colocación de 6,173% anual, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185bps. Con esto, casi el 75% de la deuda de la empresa ahora es sostenible.

En el bono participaron más de 200 inversionistas de todo el mundo y logró una demanda de más de seis veces el tamaño de la transacción. De esta manera, US$ 3.850 millones de la deuda de CMPC es ahora verde, indicó la empresa.

La emisión se caracteriza por ser “Green and Sustainability-Linked”, lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.

“La sostenibilidad es un pilar de la estrategia de CMPC y esto junto con la solidez financiera permitieron que en un mercado donde hay bastante incertidumbre, la demanda por este bono haya superado en más de 6 veces el valor de la colocación”, señaló el gerente de Finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg, en un comunicado.

Participaron como bancos colocadores BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank.

Desde 2017 a la fecha, CMPC ha realizado 15 acciones financieras verde en pro de la sostenibilidad en países como Japón, Perú, Chile, México y Estados Unidos. Esta última, un bono vinculado a objetivos de sostenibilidad en América Latina, lo que la posicionó como la primera empresa de la región en ser emisora de una iniciativa de este tipo. Esta colocación le valió un reconocimiento de la revista LatinFinance como el ESG Deal of the Year (la mejor emisión de deuda sostenible) en la última edición de los galardones “2023 Deals of the Year Awards”.