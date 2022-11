La respuesta de Budweiser ante la decisión de Qatar de prohibir la venta de cerveza

“Nuevo día nuevo, nuevo tweet. El ganador se lleva las Buds. ¿Quién las conseguirá?" Con ese tweet Budweiser respondió ante la medida de último momento que prohibió la venta de cervezas en las inmediaciones de los estadios de Qatar el pasado viernes, a 48 horas del inicio del torneo.

Un golpe duro para uno de los principales patrocinadores de la FIFA con más de 30 años de antigüedad y un contrato por US$ 75 millones, según informó The New York Times.

Medio litro de cerveza costará casi unos $13 mil en la zona FIFA en el Mundial Qatar

A pesar de ser un país musulmán conservador, con estricto control sobre el alcohol -cuyo consumo está prohibido en público-, durante años los organizadores habían dicho que esto no afectaría al patrocinador.

La decisión de regalar en el país ganador la cerveza que sobre en Qatar es ahora otro elemento más que ilusiona a los hinchas para obtener la copa. En la fotografía que acompaña al anuncio se ven cientos de cajas que se buscaba comercializar en la nación árabe, lo que generó una fuerte reacción en la red social de la marca.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Al margen de la medida, el alcohol podrá seguir vendiéndose en las suites VIP de los estadios, además de los fan fest y los restaurantes debidamente acreditados.

Luego de su propuesta, Budweiser ha citado el pronóstico de la Universidad de Oxford para conocer al posible país campeón del Mundial. Según el modelo matemático de la universidad, Brasil vencerá a Bélgica en la final.