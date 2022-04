Pacheco insiste en lograr un adecuado balance financiero de Codelco para abordar la deuda que supera los US$ 18 mil millones

En la mañana de este viernes se desarrolló la junta de accionistas de Codelco, instancia a la que asistieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Minería, Marcela Hernando, y el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

“Transmitimos a los ministros una visión abierta y completa de la situación de la empresa. Exhibimos los muy buenos resultados de 2021, con excedentes que superaron los US$ 7 mil 390 millones, pero también compartimos los desafíos que tiene Codelco, que no son pocos, especialmente en el ámbito financiero y de la sostenibilidad”, señaló Pacheco, quien al igual que hace unos días en el Congreso recalcó la relevancia de lograr un adecuado balance financiero para abordar la deuda que supera los US$ 18 mil millones, y así viabilizar la cartera de proyectos estructurales, que buscan preservar un nivel de producción similar al actual, en torno a 1,6 millones de toneladas anuales de cobre por los próximos 40 años.

La cartera de inversiones y sus requerimientos financieros fueron algunos de los temas tratados en la reunión. Se revisaron los avances de los proyectos estructurales y algunas otras obras relevantes.

“Los proyectos de Codelco deben avanzar en tiempo y forma, porque son vitales para que la empresa aporte los recursos comprometidos con el país. Su construcción debe ser fiel al diseño y al presupuesto para asegurar que entreguen el valor esperado. Pero no de cualquier forma, sino que con altos estándares de sostenibilidad; para ello, es de gran importancia el uso de agua desalada y la eficiencia en el consumo hídrico”, subrayó Marcel.

En el mismo ámbito, la ministra Hernando hizo hincapié en los retos a los que se enfrenta la estatal. “Uno de los grandes desafíos que tiene Codelco es acelerar sus avances en materia de sostenibilidad, como por ejemplo que se maximice la capacidad de poner en recirculación los desechos se producen en sus divisiones; en la misma línea, impulsar la coordinación, junto al ministerio, de las inversiones compartidas en infraestructura para el uso de agua de mar y dejar de utilizar lo antes posible agua continental”. Además, afirmó que se debe priorizar la relación de la compañía con su entorno, tanto en términos medioambientales como con las comunidades. “Dentro de las prioridades que nos encomendó el Presidente Boric está trabajar para la reactivación económica del país y, junto con ello, favorecer la inversión en minería, apuntando siempre a una industria más sostenible y dialogante con las comunidades. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en ese sentido”, afirmó la ministra de Minería, Marcela Hernando.

Durante la cita, que se extendió por una hora, los integrantes de la junta revisaron los indicadores operacionales y del negocio en materia de producción, seguridad, salud ocupacional y costos, entre otros. Respecto de los costos, el ministro Marcel recalcó el desafío de alcanzar el segundo cuartil de la industria. “Ese esfuerzo es consecuente con la sostenibilidad financiera de la compañía”, apuntó.

En el plano laboral, la ministra Hernando destacó el reporte de negociaciones colectivas cerradas en 2021, período en el que se adelantaron las negociaciones que estaban programadas para este año, por lo que el próximo proceso ocurrirá recién a fines de 2023. “Es un escenario propicio para avanzar en relaciones robustas y de confianza mutua”, puntualizó. La titular de Minería también abordó la integración de la mujer en el sector, asegurando que “Codelco ha hecho esfuerzos, pero puede avanzar aún más; esperamos que la minera estatal sea referente en abrir espacios del campo laboral a la participación femenina”.

Dentro de los aspectos centrales que ocupan al gobierno corporativo, la mesa revisó el progreso y los desafíos en materia de transparencia y probidad. “Debemos ser reconocidos como una compañía que exhibe los más altos estándares éticos y de probidad. Ya he recorrido parte importante de las divisiones de Codelco y he constatado el fuerte compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa con el desarrollo de nuestro país, que es el gran sustento para que las decisiones se tomen mirando únicamente el interés de Chile, ningún otro”, explicó Pacheco, junto con señalar que la principal productora de cobre del mundo seguirá fortaleciendo sus mecanismos de gestión y control para garantizar el buen uso de los recursos públicos.