Refexiones de Algramo

Ad portas de cumplir su primera década, surgen muchas reflexiones del camino recorrido. Se han logrado grandes cambios y se han superado muchos desafíos que aún mantienen a Algramo como un referente de economía circular en nuestro país y en el mundo.

- ¿Cuáles han sido los grandes logros/hitos que ha tenido Algramo en estos casi 10 años de existencia?

Creo que el mayor logro es estar cerca de cumplir los 10 años. Ha sido un camino tan difícil y lleno de desafíos, que muchas veces vi que quizás el sueño se acabaría mucho antes. Ha habido momentos, como llegar a punto de equilibrio, cerrar nuestra primera ronda de inversión, la primera alianza con Unilever, el acuerdo con Walmart, abrir nuevos mercados y, muchos otros que nos han servido para reafirmar que, por muy cuesta arriba que parezca el camino, estamos avanzando en la dirección correcta.

Hoy, el logro que me hace sentir más orgulloso es que somos uno de los principales referentes a nivel mundial de economía circular aplicada. Cuando cerramos proyectos en el Reino Unido, con cadenas internacionales como Lidl o en Estados Unidos con Target, nos damos cuenta de que estamos exportando nuestra tecnología y nuestro know how a las principales economías del mundo y que están buscando en Chile las soluciones innovadoras a un problema global. Esta es una prueba tangible de lo lejos que hemos llegado y del enorme potencial que tenemos.

- Tras las alianzas con Walmart y Unilever, ¿Cuáles son los siguientes?

Antes, a los Walmart y los Unilever del mundo, los consideraba mis enemigos, pero luego del anuncio del Panel Internacional de Cambio Climático de que el planeta tiene hasta 2030 para llegar a las metas fijadas por el acuerdo de París, me di cuenta de que era tan grande y urgente el desafío ambiental, que decidí tragarme mi orgullo y cambiar el enfoque.

Pasé de competir con ellos a colaborar con ellos. Yo tenía una solución que funcionaba en almacenes de barrio y estaba seguro de que, con la tecnología adecuada, esta solución funcionaría a un nivel mucho más masivo. Estas ganas de demostrar que se pueden hacer las cosas de forma distinta nos llevaron a innovar y a crear la plataforma circular en la que hoy confían marcas líderes del mercado como Unilever, Walmart, Nestlé, Colpal y otras, que están revolucionando la forma en que entregan sus productos.

Los siguientes pasos son llevar esta solución a muchas más categorías: productos de higiene (una vez que se destrabe la regulación del decreto 239), bebestibles, alimentos, etc. Siempre acompañados de las marcas líderes, ayudándoles a actuar con sentido de urgencia de cara a las nuevas regulaciones que se vienen. Además de crecer en productos, estamos preparando un crecimiento significativo de puntos de venta, incluyendo nuevos formatos y llevando la economía circular al alcance de todos y todas.

- ¿Cómo has visto la recepción en otros mercados?

En general la recepción ha sido muy buena y es esperable. Una vez que las personas empiezan a recargar o reutilizar sus envases, se vuelve raro no hacerlo. Es como con las bolsas plásticas. Ahora la norma es llevar una bolsa reutilizable y cuando se nos olvida, nos sentimos culpables. Lo mismo pasa con nuestro sistema, se vuelve un hábito. Hay algunos lugares, como el Reino Unido, donde nos sorprendió positivamente la recepción de la gente.

En la primera semana, ya estábamos acercándonos a los números de venta del mismo producto en formato tradicional. En Chile hemos tenido resultados parecidos, pero que han demorado un poco más de tiempo. Cuando le presentas al consumidor una forma de comprar el mismo producto en un formato más barato y, además más sustentable, lo más probable es que lo considere rápidamente.

- ¿La fórmula Algramo es algo que todas las marcas/empresas deberían implementar?

Sin duda llegó para quedarse. Las regulaciones están avanzando en esa dirección en Chile y el mundo. La ley Rep está avanzando y quienes no se adapten y se suban al carro de la reutilización van a tener que hacerse cargo del reciclaje de sus envases, que es un proceso mucho más incierto, complejo y costoso.

Tenemos que cambiar la concepción de que reciclar es lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Es lo mínimo. Llevamos más de 40 años incentivando el reciclaje de plástico y hoy se recicla menos del 9%.

Es un proceso difícil, costoso, que requiere agua, energía, de una gran logística y del que dependen muchos factores. La economía circular tiene que ver con eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño y con mantener los productos y materiales en uso por la mayor cantidad de tiempo posible, dentro de la economía y fuera del medio ambiente. El reciclaje es absolutamente necesario, pero es la última opción, el último paso y tenemos que cambiar la noción de que va primero.