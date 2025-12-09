Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Puente Industrial: GORE Biobío y municipios esperan respuesta del MOP ante propuesta de pago parcial del TAG

La solución local incluye medidas como la restricción de camiones con carga por el puente Llacolén en franjas horarias para disminuir la congestión en la Ruta 160.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 18:45 hrs.

Biobío Concesiones MOP infraestructura Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Puente Industrial: GORE Biobío y municipios esperan respuesta del MOP ante propuesta de pago parcial del TAG</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
2
Economía y Política

SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones
3
Empresas

A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
4
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
5
Empresas

Tras entrada de fondo de los Walton, proveedor salmonero chileno se lanza por el mercado noruego
6
Empresas

Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube
7
Empresas

Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
8
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete