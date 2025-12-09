Puente Industrial: GORE Biobío y municipios esperan respuesta del MOP ante propuesta de pago parcial del TAG

La solución local incluye medidas como la restricción de camiones con carga por el puente Llacolén en franjas horarias para disminuir la congestión en la Ruta 160.

Tras 15 días de iniciado el cobro del TAG sobre el Puente Industrial en el Gran Concepción, el MOP desestimó un baja significativa en el uso del viaducto, manteniendo una circulación constante del orden de los 13 mil vehículos diario. Pese a ello, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, insistió en la necesidad de un cobro proporcional, tal como lo propuso el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, hasta que las obras no estén completamente entregadas.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Transportes, “el inicio del cobro del TAG ha generado -en las primeras semanas- un aumento de la congestión vehicular en los horarios punta, tanto en la Ruta 160 como en su conexión con la avenida Pedro Aguirre Cerda, aún cuando el volumen de automóviles se mantiene relativamente estable día a día”. La información sugiere además que este comportamiento está dentro del período de prueba y ajuste y que debiera tender a estabilizarse en el corto plazo, debido al término del año escolar.

Cobro parcializado

El principal punto de congestión se produce en San Pedro de la Paz, comuna que concentra un flujo vehicular tanto de automóviles particulares, transporte de pasajeros y carga, a través de la Ruta 160 y las prolongaciones de ésta.

En esa línea, el alcalde Spoerer confirmó que mantiene activas las gestiones con Concesiones del MOP solicitando que no se cobre el TAG mientras la obra no esté 100% completada. Su solicitud es parte de la propuesta del gobernador Giacaman, que apunta a un cobro parcializado del peaje, cuya alza sea progresiva en función del estado de avance y entrega de las mismas. Así, la medida alternativa del GORE, que incluye a los alcalde de San Pedro de la Paz y Hualpén donde se emplazan los accesos al Puente Industrial, propone el pago de 1/3 del valor total en lo que resta de diciembre, 2/3 a septiembre de 2026 y la tarifa completa al finalizar las obras.

Hasta ahora el MOP no ha entregado una respuesta concreta; sin embargo, desde la Dirección General de Concesiones, estarían evaluando la petición local.

Restricciones al transporte de carga

Paralelamente a la propuesta de Giacaman, un grupo de vecinos del sector sur San Pedro de la Paz, interpuso un recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones penquista para frenar el pago del peaje, medida que fue acogida por el Tribunal y que se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes para dar inicio a los alegatos de las partes.

En esa misma línea judicial, el alcalde Spoerer no descartó interponer un recurso de protección en nombre del municipio, una medida que en noviembre pasado había dado a conocer a través de DF Regiones y que reiteró "no ha sido desestimada en absoluto"; por el contrario, se mantiene "plenamente vigente" hasta que se agote la vía administrativa y se obtenga una certeza sobre la respuesta del Ministerio de Obras Públicas.

Esa definición va aparejada con soluciones de tránsito alternativas como la solicitud de restricción del paso de camiones sobre el puente Llacolén en franjas horarias definidas, una medida, que obligaría a los camiones a transitar por el nuevo Puente Industrial, sería clave para aliviar la congestión crónica en la Ruta 160.

Spoerer aclaró que el municipio no tiene facultad por decreto para realizar esta restricción, sino que es prerrogativa del Ministerio de Transportes poder ejecutarla. "Esto, en el hecho, impediría el paso de camiones durante ciertas franjas horarias en las que necesariamente tendrían que transitar por el Puente Industrial", concluyó el alcalde, enfatizando que la medida es indispensable para la conectividad del Gran Concepción.