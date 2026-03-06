Exportaciones chilenas de salmón y trucha anotan crecimiento histórico para el bimestre enero-febrero en 2026
Los envíos ascendieron a US$ 1.405 millones en los dos primeros meses del año, un aumento de 10,8% respecto de igual período del año, informó este viernes ProChile. EEUU lideró entre los mercados de destino con US$ 482 millones y un alza de 9,0%.
Los envíos de salmón y trucha desde Chile al extranjero ascendieron a US$ 1.405 millones en los dos primeros meses del año, un aumento de 10,8% respecto de igual período del año pasado y su mayor registro histórico, informó este viernes ProChile en su reporte mensual de exportaciones no cobre no litio, correspondiente a febrero. La categoría representó además 14,22% de los envíos totales.
En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos lideró con US$ 482 millones y un alza de 9,0%, seguido por Japón, con un incremento de 21,82% a US$ 307 millones y Brasil, con US$ 175 millones y un avance más acotado de 3,9%.
A estos datos hay que agregar los crecimientos de doble dígito que registraron otros mercados como China (+96,9%), México (+42,7%), Canadá (+33,6%) y Corea del Sur (+46,9%).
Aunque Polonia registró envíos de salmón y trucha más modestos por US$ 22 millones, el país de Europa Central se destacó con un impresionante salto de 325,9% con respecto a enero-febrero de 2025.
“Las positivas cifras de envíos de estos productos refuerzan nuestro compromiso con la diversificación de mercados y la importancia de la colaboración público-privada que llevamos adelante con las empresas y asociaciones gremiales del sector en los mercados internacionales”, destacó el Director General de ProChile, Ignacio Fernández, a través de un comunicado.
Perú lidera en Servicios
Más allá de salmones y truchas, los envíos no cobre no litio totales vieron un crecimiento 3,2% con respecto al primer bimestre de 2025, a US$ 9.880 millones.
Otra categoría que sobresale en el recuento de ProChile es la de Servicios que ascendió a US$ 673 millones, lo que significa un aumento de 14,5%.
La entidad subrayó que, aunque tradicionalmente el primer mercado de destino de los servicios chilenos es Estados Unidos, esta vez fue Perú el mercado que lideró la demanda con US$ 215 millones y un avance de 61,1%.
