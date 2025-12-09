Gigante brasileña Casa del Constructor afina aterrizaje en Chile con tres franquiciados ya en etapa de cierre

Además de los tres afiliados ya confirmados (dos en Santiago y uno en Viña del Mar), esperan sumar pronto otro en Valparaíso y han mantenido contactos con interesados en Iquique, Punta Arenas, Chillán y La Serena.

La brasileña Casa del Constructor es la mayor cadena de arriendo de equipos para la construcción de Sudamérica, con más de 800 puntos de venta en la región. Especializada en un modelo de franquicias, a comienzos de año anunció su llegada a Chile, tras expandirse a Paraguay, Uruguay y Argentina. Tras meses de análisis, Ronaldo Rizzi, coordinador internacional de la marca, confirma que el desembarco está en su fase decisiva y para ello ya cuentan con una base de socios locales identificados. “Inicialmente tenemos tres”, adelanta el ejecutivo, dibujando un mapa que parte en la zona central con dos franquiciados en Santiago y uno en Viña del Mar, pero que rápidamente busca extenderse a otras regiones, apostando a la recuperación de la construcción.

- Su llegada a Chile fue anunciada en la primera mitad de 2025. ¿Hay fecha oficial ya de apertura?

- Si bien no tenemos todavía una fecha oficial marcada en el calendario, estamos muy confiados en que para junio de 2026 ya podremos estar aterrizando operativamente en Santiago. Estamos con algunos prospectos muy avanzados, "bien calientes", y terminando la fase final de los estudios para firmar el primer contrato. Estimamos que eso ocurrirá durante el primer trimestre de 2026, para luego dar paso al proceso preoperativo de adecuación. Creemos que para junio el proceso estará terminado.

- ¿Ya tienen cerrados acuerdos con franquiciados?

- Inicialmente tenemos tres franquiciados confirmados en etapa de cierre. La distribución estratégica para el arranque contempla dos para Santiago y uno para Viña del Mar. Esa será nuestra base de inicio. Sin embargo, el interés ha avanzado rápido y esperamos sumar pronto un cuarto punto en Valparaíso, que es una región primordial para nosotros.

- ¿Qué otras ciudades están en el radar inmediato?

- Además de la zona central, ya hemos tenido conversaciones con gente de Iquique y también estamos mirando Punta Arenas; son inversionistas que nos buscaron y están estudiando el negocio. También hemos recibido consultas desde Chillán y existe interés en La Serena. Nuestra idea es llegar a los locales más urbanizados, pero también donde hay polos de desarrollo específicos, como la minería en el norte o la calefacción en el caso del sur.

- ¿Cuál es el plan maestro de crecimiento de aquí a 2030 con estos socios?

- La meta es tener 30 locales operativos para 2030 o 2032. Pero la estrategia no es tener 30 dueños diferentes, sino identificar cinco o seis regiones clave y asignar un franquiciado desarrollador por zona. La idea es que cada uno tenga la capacidad de abrir entre cinco y 10 locales en su territorio a lo largo de los años. Queremos crecer con socios que desarrollen su región.

Ronaldo Rizzi, coordinador internacional de Casa del Constructor.

Entrar justo en el rebote

- La construcción en Chile viene de momentos complicados. ¿Por qué entrar ahora?

- Es un movimiento estratégico regional y nos basamos en la recuperación. Conversando con la Cámara Chilena de la Construcción, se proyecta una recuperación cercana a 5% para 2025 y casi 6% para 2026. Entrar ahora nos permite posicionarnos justo en el rebote de la actividad.

- Entran a un mercado consolidado con grandes actores como Easy y Sodimac. ¿Cuál es su estrategia para ganar cuota?

- La gran diferencia es que nosotros somos renta pura. Para los grandes retailers, el arriendo es una célula más dentro de su venta; para nosotros es el negocio principal. Ofrecemos asesoría técnica completa, venta consultiva para que el cliente lleve la máquina correcta, y mecánicos propios. Si una máquina falla en obra, la reparamos o cambiamos de inmediato para no detener el trabajo. No buscamos vender la máquina al final del ciclo, sino fidelizar al cliente con el servicio.

- ¿Qué participación de mercado esperan lograr?

- Queremos pisar firme, no correr. Para el primer año tras la apertura, buscar un 10% de participación sería un número trascendental. Ya mirando hacia 2030, con la red consolidada de 30 tiendas, apuntamos a un 25% o 30% del market share.